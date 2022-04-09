Около четверти российских войск, задействованных в войне против Украины, небоеспособны – CNN

По данным Генштаба ВСУ, в войне против Украины погибло около 19,1 тыс. российских военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По его словам, эти силы "фактически небоеспособны" из-за тяжелых потерь, плохой логистики и обеспечения.

CNN отмечает, что РФ сосредоточила у украинских границ перед вторжением 120 батальонных тактических групп (БТГр). Чиновник сказал, что за шесть недель после начала войны примерно 29 из них вышли из строя.

Он добавил, что российские силы пытались объединить некоторые из оставшихся частей БТГр в единые боевые единицы, используя остатки двух или трех БТГр, чтобы попытаться создать одну.

Война России против Украины. Главное (обновляется)