Около четверти российских войск, задействованных в войне против Украины, небоеспособны – CNN

По его словам, эти силы "фактически небоеспособны" из-за тяжелых потерь, плохой логистики и обеспечения.
CNN отмечает, что РФ сосредоточила у украинских границ перед вторжением 120 батальонных тактических групп (БТГр). Чиновник сказал, что за шесть недель после начала войны примерно 29 из них вышли из строя.
Он добавил, что российские силы пытались объединить некоторые из оставшихся частей БТГр в единые боевые единицы, используя остатки двух или трех БТГр, чтобы попытаться создать одну.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент России Владимир Путин объявил масштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
14 марта Пентагон заявил, что в ходе полномасштабного вторжения Россия завела на территорию Украины всех своих военных и технику, которых готовили для этого.
Россия вторглась в Украину с юга, востока и севера, в том числе с белорусской территории. По состоянию на 8 апреля Вооруженные силы Украины освободили оккупированные территории вдоль границы Беларуси в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской областях.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 9 апреля потери российских оккупантов достигли около 19,1 тыс. личного состава, а также 705 танков, 151 самолет, 136 вертолетов, 112 беспилотников и другое.