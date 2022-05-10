Омбудсмен Денисова: Мы получили 33 тысячи звонков о помощи на горячую линию, мы ищем 16 тыс. людей

"Наша горячая линия работает 24/7 с 24 февраля. 32 оператора. Звонят и днем и ночью. На сегодня более 33 тыс. звонков, мы ищем 16 тыс. людей. Из них 4,5 тыс. семьи с детьми, 1,8 тыс. детей. Нам звонят люди, им нужна помощь. Гуманитарная – нет лекарств, воды. "Мы две недели без хлеба, дайте хоть что-нибудь, мы умрем". Гуманитарные коридоры. "Выведите нас, мы сейчас выйдем с иконой из подвала церкви и скажите, куда идти, заберите нас отсюда". Или "Я родила в бомбоубежище ребенка и у меня нет молока, что мне делать". Это все реальные истории. А когда стали освобождать Киевскую область количество звонков увеличилось катастрофически", – сообщила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube



