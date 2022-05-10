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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Омбудсмен Денисова: Мы получили 33 тысячи звонков о помощи на горячую линию, мы ищем 16 тыс. людей

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Денисова: Нам звонят люди, когда им нужна помощь
Денисова: Нам звонят люди, когда им нужна помощь
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Офис омбудсмена Украины разыскивает 4,5 тысяч семей с детьми, сообщила в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Наша горячая линия работает 24/7 с 24 февраля. 32 оператора. Звонят и днем и ночью. На сегодня более 33 тыс. звонков, мы ищем 16 тыс. людей. Из них 4,5 тыс. семьи с детьми, 1,8 тыс. детей. Нам звонят люди, им нужна помощь. Гуманитарная – нет лекарств, воды. "Мы две недели без хлеба, дайте хоть что-нибудь, мы умрем". Гуманитарные коридоры. "Выведите нас, мы сейчас выйдем с иконой из подвала церкви и скажите, куда идти, заберите нас отсюда". Или "Я родила в бомбоубежище ребенка и у меня нет молока, что мне делать". Это все реальные истории. А когда стали освобождать Киевскую область количество звонков увеличилось катастрофически", – сообщила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Официально войну в РФ называют "спецоперацией" и преследуют всех, кто употребляет слово "война" и говорит о мире. 

По данным Национальной полиции Украины, после начала полномасштабного вторжения РФ открыто более 10 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Среди них издевательства, сексуальное насилие, расстрелы мирных граждан. Задержано более 750 вероятных диверсантов. Всего Нацполиция получила от украинцев около 2 млн сообщений о противоправных действиях россиян.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, Людмила Денисова, горячая линия, помощь, Алеся Бацман, омбудсмен, война России против Украины, интервью
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