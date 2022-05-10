Омбудсмен Денисова: Мы получили 33 тысячи звонков о помощи на горячую линию, мы ищем 16 тыс. людей

"Наша горячая линия работает 24/7 с 24 февраля. 32 оператора. Звонят и днем и ночью. На сегодня более 33 тыс. звонков, мы ищем 16 тыс. людей. Из них 4,5 тыс. семьи с детьми, 1,8 тыс. детей. Нам звонят люди, им нужна помощь. Гуманитарная – нет лекарств, воды. "Мы две недели без хлеба, дайте хоть что-нибудь, мы умрем". Гуманитарные коридоры. "Выведите нас, мы сейчас выйдем с иконой из подвала церкви и скажите, куда идти, заберите нас отсюда". Или "Я родила в бомбоубежище ребенка и у меня нет молока, что мне делать". Это все реальные истории. А когда стали освобождать Киевскую область количество звонков увеличилось катастрофически", – сообщила Денисова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Официально войну в РФ называют "спецоперацией" и преследуют всех, кто употребляет слово "война" и говорит о мире.
По данным Национальной полиции Украины, после начала полномасштабного вторжения РФ открыто более 10 тыс. уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Среди них издевательства, сексуальное насилие, расстрелы мирных граждан. Задержано более 750 вероятных диверсантов. Всего Нацполиция получила от украинцев около 2 млн сообщений о противоправных действиях россиян.