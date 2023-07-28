Орбан заявил, что "суверенитет Украины практически прекратился"

По его словам, "эта ситуация" может быть разрешена только дипломатическим путем с помощью переговоров, и Венгрия поддерживает этот путь.

Глава правительства Венгрии также повторил нарративы российской пропаганды о том, что в противостоянии с РФ заинтересован Запад и он его обеспечивает, а Украина уже ничего не решает.

"Это уже не война Украины, суверенитет Украины уже давно практически прекратился. Война – это очень дорогостоящая вещь, а вступление в войну – это очень тяжелое экономическое бремя. У Украины закончились силы для этого", – сказал Орбан.

Он подверг критике Еврокомиссию за то, что она выделяет на помощь Украине средства, полученные от правительств стран – членов Евросоюза. Орбан считает, что в начале вторжения РФ в Украину Запад имел два варианта действий, один из которых – "локализовать конфликт", и похвалил такие попытки экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Сейчас Запад этого не делает. Присылает деньги, оружие – конечно, украинцы воюют. Запад будет бороться до последнего украинского солдата", – добавил он.