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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Орбан заявил, что "суверенитет Украины практически прекратился"

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"Это уже не война Украины", заявил венгерский премьер
"Это уже не война Украины", – заявил венгерский премьер
Фото: ЕРА

У Украины закончились силы защищаться от России, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом он заявил 28 июля в интервью местному радио Kossuth, которое транслировалось на его YouTube-канале.

По его словам, "эта ситуация" может быть разрешена только дипломатическим путем с помощью переговоров, и Венгрия поддерживает этот путь. 

Глава правительства Венгрии также повторил нарративы российской пропаганды о том, что в противостоянии с РФ заинтересован Запад и он его обеспечивает, а Украина уже ничего не решает.

"Это уже не война Украины, суверенитет Украины уже давно практически прекратился. Война – это очень дорогостоящая вещь, а вступление в войну – это очень тяжелое экономическое бремя. У Украины закончились силы для этого", – сказал Орбан.

Он подверг критике Еврокомиссию за то, что она выделяет на помощь Украине средства, полученные от правительств стран – членов Евросоюза. Орбан считает, что в начале вторжения РФ в Украину Запад имел два варианта действий, один из которых – "локализовать конфликт", и похвалил такие попытки экс-канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Сейчас Запад этого не делает. Присылает деньги, оружие – конечно, украинцы воюют. Запад будет бороться до последнего украинского солдата", – добавил он.

Контекст:

Венгерские высокопоставленные политики неоднократно делали заявления, которые соответствовали российской пропаганде. В частности, Орбан говорил, что Украина "никогда не выиграет войну", что Россию как ядерную страну "нельзя загонять в угол", что "войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой" и так далее.

В апреле 2023 года Орбан возмутился заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина станет членом Альянса.

Будапешт не поддерживает санкции ЕС против РФ и неоднократно призывал пересмотреть их. 17 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что "Украина ведет себя все более враждебно по отношению к Венгрии", поскольку с 1 сентября "венгерские школы в Закарпатье не смогут работать", а венгерский OTP Bank Украина внесла в перечень международных спонсоров терроризма. Глава МИД Венгрии пообещал блокировать любую военную помощь Украине на уровне Европейского союза, пока Киев не отменит статус международного спонсора войны для OTP Bank.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин и Сийярто используют похожие пророссийские нарративы, заявил 13 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "бессмысленными аргументами" заявление Орбана о том, что Украина якобы не сможет выиграть войну с Россией, так как у страны-агрессора больше солдат.

Теги: Венгрия, Виктор Орбан, страна-агрессор, война России против Украины, суверенитет
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