Приговоренный к пяти годам брат Царева просится на обмен с Россией – СБУ

Царев хочет, чтобы его обменяли на пленных украинцев Скриншот: Служба безпеки України / YouTube

По данным следствия, Михаил Царев выполнял задачи российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической обстановки в области. Для этого он подготовил серию взрывов на стратегически важных объектах транспортной и критической инфраструктуры.

За это оккупанты обещали ему кресло главы Днепропетровской областной государственной администрации в случае захвата региона.

Во время обысков правоохранители обнаружили в специально оборудованном тайнике оружие и боеприпасы, тротиловые шашки для совершения терактов, банковские карточки и паспорта гражданина России.

Суд признал Михаила Царева виновным по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. После этого осужденный попросил включить его в списки обмена на находящихся в плену россиян украинцев.

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