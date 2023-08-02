"Отминусовано бесчисленное количество росвоенных". Федоров рассказал, что оккупанты плохо скрывают свои позиции и самоликвидируются на мелитопольском направлении

"В пока оккупированном Михайловском районе враг помогает ВСУ – плохо скрывает свои позиции. В ночь на 31 июля в селе Ровное обнаружено вражеское логово в лесополосе. По предварительным данным отминусовано пять танков, 10 БТР и бесчисленное количество росвоенных", – написал Федоров 2 августа.
Кроме того, как указал мэр Мелитополя, враг "самоликвидируется".
"31 июля вечером мощно взрывалось вблизи Михайловки. По поселку носились военные и "скорые". Как оказалось, оккупанты подорвались на собственных минах. Так держать, руснявые!" – подчеркнул Федоров.
31 июля Федоров сообщал, что в оккупированный Мелитополь начали массово завозить россиян.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.