"Отминусовано бесчисленное количество росвоенных". Федоров рассказал, что оккупанты плохо скрывают свои позиции и самоликвидируются на мелитопольском направлении

В пока оккупированном Михайловском районе враг помогает ВСУ, отметил Федоров Фото: EPA (архив)

"В пока оккупированном Михайловском районе враг помогает ВСУ – плохо скрывает свои позиции. В ночь на 31 июля в селе Ровное обнаружено вражеское логово в лесополосе. По предварительным данным отминусовано пять танков, 10 БТР и бесчисленное количество росвоенных", – написал Федоров 2 августа.

Кроме того, как указал мэр Мелитополя, враг "самоликвидируется".

"31 июля вечером мощно взрывалось вблизи Михайловки. По поселку носились военные и "скорые". Как оказалось, оккупанты подорвались на собственных минах. Так держать, руснявые!" – подчеркнул Федоров.

31 июля Федоров сообщал, что в оккупированный Мелитополь начали массово завозить россиян.