Палатный: Нужно предоставить доступное кредитование для восстановления бизнеса на прифронтовых территориях

"Спасти бизнес прифронтовых территорий. Мы каждый день видим разрушенные и уничтоженные россиянами предприятия. Но многие бизнесы на освобожденных и прифронтовых территориях продолжают работать. Государство должно срочно их поддержать. И делать это нужно прямо сейчас. Иначе часть Украины превратится в экономически депрессивные регионы. Сейчас главная задача – не допустить неравномерности в развитии западной части страны, куда сейчас активно эвакуируют предприятия, и восточной, южной и северной, где враг под боком и постоянные обстрелы. Нужна комплексная и целевая программа восстановления и развития предприятий на освобожденных территориях. В первую очередь – налоговые преференции и льготное кредитование", – написал Палатный.

Руководитель волонтерского штаба отметил, что предлагает предоставить доступные льготные кредиты от государства и приоритетное расширение правительственной программы "Доступные кредиты 5–7“–9%" для предприятий прифронтовых регионов; уменьшить единый налог на зарплату вдвое; не облагать налогом прибыль в течение послевоенного восстановления регионов; внедрить государственную страховую программу рисков потерь.

Палатный убежден, что нужно на уровне государства искать инвесторов для восстановления освобожденных и прифронтовых территорий.

"И, конечно, необходима активная работа правительства над поиском грантов для восстановления разрушенных территорий. Чернигов, Сумы, Харьков, Николаев и другие города должны стать примерами новейшего "украинского возрождения", а не памятниками варварских обстрелов российских военных", – подытожил он.