ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Палатный: Нужно предоставить доступное кредитование для восстановления бизнеса на прифронтовых территориях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Артур Палатный: Города должны стать примерами новейшего "украинского возрождения", а не памятниками варварских обстрелов российских военных
Артур Палатный: Города должны стать примерами новейшего "украинского возрождения", а не памятниками варварских обстрелов российских военных
Фото: Артур Палатний / Facebook

Чтобы спасти бизнес на освобожденных и прифронтовых территориях, нужны налоговые преференции и льготное кредитование. Об этом заявил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Спасти бизнес прифронтовых территорий. Мы каждый день видим разрушенные и уничтоженные россиянами предприятия. Но многие бизнесы на освобожденных и прифронтовых территориях продолжают работать. Государство должно срочно их поддержать. И делать это нужно прямо сейчас. Иначе часть Украины превратится в экономически депрессивные регионы. Сейчас главная задача – не допустить неравномерности в развитии западной части страны, куда сейчас активно эвакуируют предприятия, и восточной, южной и северной, где враг под боком и постоянные обстрелы. Нужна комплексная и целевая программа восстановления и развития предприятий на освобожденных территориях. В первую очередь – налоговые преференции и льготное кредитование", – написал Палатный.

Руководитель волонтерского штаба отметил, что предлагает предоставить доступные льготные кредиты от государства и приоритетное расширение правительственной программы "Доступные кредиты 5–7“–9%" для предприятий прифронтовых регионов; уменьшить единый налог на зарплату вдвое; не облагать налогом прибыль в течение послевоенного восстановления регионов; внедрить государственную страховую программу рисков потерь.

Палатный убежден, что нужно на уровне государства искать инвесторов для восстановления освобожденных и прифронтовых территорий.

"И, конечно, необходима активная работа правительства над поиском грантов для восстановления разрушенных территорий. Чернигов, Сумы, Харьков, Николаев и другие города должны стать примерами новейшего "украинского возрождения", а не памятниками варварских обстрелов российских военных", – подытожил он.

Теги: Артур Палатный, экономика, бизнес, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Украина сегодня разоблачает многих". Ясинский назвал антиукраинскую позицию Бардаша его "личным долбо...бизмом"
"Как бежит! Сколько счастья в глазах!" Защищающий Украину Кривошапко показал встречу с дочерью после долгой разлуки. Видео
"Как бежит! Сколько счастья в глазах!" Защищающий Украину Кривошапко показал встречу с дочерью после долгой разлуки. Видео
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
  Подкопаева о куме Ани Лорак: Молчание бывает громким. Я старалась оправдать, но когда прошло три месяца и была тишина, меня это убило
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
Жена Болдуина высказалась о семейной жизни с актером
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Попей". 63-летняя Мадонна выставила наружу грудь, предложив попить из нее. Фото
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
"Почему до сих пор война?" Солист Imagine Dragons на фестивале в Польше осудил российскую агрессию
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Жена Макаревича показала их рыбалку в Казахстане и улов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
Дурнев призвал подписчиков изучать свою культуру и рассказал, как на украинском звучат названия половых органов
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину
"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео
"Мне нравятся упражнения на выносливость". Саливанчук в парке показала комплекс упражнений "табата". Видео
"Исправим ошибки рельефообразования!" Кондратюк предложил Притуле собрать средства для возведения гор на границе с РФ
"Исправим ошибки рельефообразования!" Кондратюк предложил Притуле собрать средства для возведения гор на границе с РФ
"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни
"Болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить". Актриса Тышкевич раскрыла подробности своей тяжелой болезни
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
"Ты вернулась, королева!" Сайрус после перерыва в соцсети показала фото в купальнике
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Путь домой". Кричевский презентовал клип на новую песню. Видео
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
  "Люблю и уважаю ее". Dzidzio назвал Цибульскую настойчивой девушкой
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
"Все мы когда-то ошибаемся в людях". Жена Бардаша сделала заявление о своем муже после информации о его переезде в РФ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (154176)
2
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (135223)
3
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (104621)
4
Арестович высказался о вероятности наступления белорусов на Украину (91649)
5
28-летний внук Ротару: Казалось, вижу сон, от которого никогда не проснусь (65135)
6
"В нашей семье произошли перемены". Бывшая жена Узелкова заявила, что вместе с детьми покинула Украину (60366)
7
41-летний Виталий Ким: Как жена относится к тому, что я один из главных крашей страны? Скажем так: с опаской (59604)
8
Виталий Ким назвал свои две плохие привычки (54011)
 
 
 
 