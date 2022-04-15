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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пальцы отрублю, кисть отрублю". СБУ установила личность российского оккупанта, который хвастался, что пытал украинских военнопленных

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В СБУ подчеркнули, что документируют преступления оккупанта в рамках уголовных производств
В СБУ подчеркнули, что документируют преступления оккупанта в рамках уголовных производств
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Российские оккупанты грубо нарушают международные нормы обращения с военнопленными. Об этом 15 апреля сообщила Служба безопасности Украины.

В распоряжение СБУ попала запись телефонного разговора, в ходе которого один из оккупантов хвастается знакомому тем, что пытал украинских военнопленных.

"Пленных привозили, еб…ть, я над ними издевался… Сука, бл…дь, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "А-а-а", орет!" – рассказывает оккупант.

При этом он признался, что его жестокости удивляются даже сослуживцы: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!"

СБУ уже установила личность российского оккупанта.

"Это 27-летний астраханский изверг Салават Сарсенов. Он контрактником пришел войной на украинскую землю и безуспешно пытается продвинуться на запорожском направлении. Интересно, знает ли о таких подвигах своего сына его мать, Зульфия Сарсенова?" – отметили в спецслужбе.

В СБУ подчеркнули, что документируют преступления оккупанта в рамках уголовных производств, поэтому "если дикарю и удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом".

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/284157253921396/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Владимир Зеленский заявлял, что в некоторых населенных пунктах Киевской, Черниговской и Сумской областей, которые были под российской оккупацией, преступления оккупантов были даже хуже, чем зверства нацистов во время Второй мировой войны.

Теги: Россия, СБУ, Украина, оккупация, пытки, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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