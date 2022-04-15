"Пальцы отрублю, кисть отрублю". СБУ установила личность российского оккупанта, который хвастался, что пытал украинских военнопленных

В СБУ подчеркнули, что документируют преступления оккупанта в рамках уголовных производств Фото: Служба безпеки України / Facebook

В распоряжение СБУ попала запись телефонного разговора, в ходе которого один из оккупантов хвастается знакомому тем, что пытал украинских военнопленных.

"Пленных привозили, еб…ть, я над ними издевался… Сука, бл…дь, и пальцы отрублю, и кисть отрублю! Ставь на лопату, на кирпич: "А-а-а", орет!" – рассказывает оккупант.

При этом он признался, что его жестокости удивляются даже сослуживцы: "Салават, ты откуда дикарь такой взялся?!"

СБУ уже установила личность российского оккупанта.

"Это 27-летний астраханский изверг Салават Сарсенов. Он контрактником пришел войной на украинскую землю и безуспешно пытается продвинуться на запорожском направлении. Интересно, знает ли о таких подвигах своего сына его мать, Зульфия Сарсенова?" – отметили в спецслужбе.

В СБУ подчеркнули, что документируют преступления оккупанта в рамках уголовных производств, поэтому "если дикарю и удастся выжить, он непременно предстанет перед справедливым судом".

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