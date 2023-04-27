Перед контрнаступлением Украины оккупанты больше всего укрепляют оборону в Крыму и Запорожской области – СМИ

Они подтверждают, что главные оборонные позиции РФ строит на юго-востоке Запорожской области, а также на узком участке суши, соединяющем Крым с материковой Украиной.

От Васильевки и через всю Запорожскую область вырыты противотанковые рвы, по оценкам агентства, они тянутся на 120 км и выглядят достаточно глубокими и широкими, чтобы препятствовать продвижению бронетехники. За ними идет линия бетонных пирамид – так называемых зубов дракона. Еще через километр расположены окопы россиян, говорится в сообщении.

Снимки показывают, что армия РФ также обустроила баррикады, зигзагообразные окопы, минные поля, во многих местах натянута колючая проволока и замаскированы позиции техники. Таким образом укреплены Пологи, Токмак, Бильмак, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области.

Опрошенные агентством военные эксперты считают, что силы оккупантов очень рассредоточены по линии фронта. Этим могут успешно воспользоваться Вооруженные силы Украины, когда пойдут в наступление.

Также вероятно, что ВСУ готовятся сделать главный удар на юге, перерезав логистические пути. В таком случае построенные оккупантами укрепления останутся без снабжения и боеприпасов и будут малоэффективными, считают эксперты.