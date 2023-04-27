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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Перед контрнаступлением Украины оккупанты больше всего укрепляют оборону в Крыму и Запорожской области – СМИ

Россияне построили линию обороны через всю Запорожскую область
Россияне построили линию обороны через всю Запорожскую область
Фото: War in Ukraine / Telegram

Российская армия значительно усиливает оборону на южном участке фронта – линию столкновения в Запорожской области и "ворота" в Крым. К такому выводу 27 апреля приходит Reuters после анализа спутниковых снимков.

Они подтверждают, что главные оборонные позиции РФ строит на юго-востоке Запорожской области, а также на узком участке суши, соединяющем Крым с материковой Украиной.

От Васильевки и через всю Запорожскую область вырыты противотанковые рвы, по оценкам агентства, они тянутся на 120 км и выглядят достаточно глубокими и широкими, чтобы препятствовать продвижению бронетехники. За ними идет линия бетонных пирамид – так называемых зубов дракона. Еще через километр расположены окопы россиян, говорится в сообщении.

Снимки показывают, что армия РФ также обустроила баррикады, зигзагообразные окопы, минные поля, во многих местах натянута колючая проволока и замаскированы позиции техники. Таким образом укреплены Пологи, Токмак, Бильмак, Мелитополь и Бердянск в Запорожской области.

Опрошенные агентством военные эксперты считают, что силы оккупантов очень рассредоточены по линии фронта. Этим могут успешно воспользоваться Вооруженные силы Украины, когда пойдут в наступление.

Также вероятно, что ВСУ готовятся сделать главный удар на юге, перерезав логистические пути. В таком случае построенные оккупантами укрепления останутся без снабжения и боеприпасов и будут малоэффективными, считают эксперты.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.

По данным украинской разведки, российские военные готовятся к активной обороне временно оккупированной АР Крым – создают оборонительную полосу как на левом берегу Днепра в Херсонской области, так и на административной границе с Крымом, на севере полуострова.

Оккупанты также частично минируют береговую линию Крыма, чтобы не допустить высадки украинского десанта, добавили в ГУР Минобороны Украины. Кроме того, россияне продолжают устанавливать противотанковые бетонные пирамиды, чтобы остановить продвижение тяжелой техники.

Теги: Крым, Запорожская область, армия РФ, прогноз, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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