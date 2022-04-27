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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Петрулевич: С летчиками в России уже проблема, но ракет еще до хрена

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Петрулевич: В последнее время россияне используют тактику разрушений
Петрулевич: В последнее время россияне используют тактику разрушений
Фото: ЕРА

Российская армия испытывает серьезный дефицит квалифицированных летчиков, поэтому прибегает к тактике ракетных обстрелов украинских городов. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал бывший глава управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич.

"Летчиков-то у них нет. Посмотрите, каких летчиков мы берем в плен, не считая тех, которые, как камикадзе, погибают вместе с самолетами и вертолетами. Замкомандира полка и командир эскадрильи. Вдумайтесь! Получается, летать-то некому. Где ж простые лейтенанты, старшие лейтенанты? Все, приплыли", – подчеркнул Петрулевич.

По его словам, оккупантам придется нести ответственность за разрушение украинских городов.

"Ракет у них еще до хрена. Вот в чем проблема. В последнее время они используют тактику просто разрушений. Как Грозный разрушали, как Сирию разрушали. Только они не понимают одного – за все это придется отвечать. Это просто так не пройдет", – отметил Петрулевич.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения РФ регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.

18 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что на всей территории Украины сохраняется опасность ракетных и бомбовых ударов со стороны российских захватчиков.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Александр Петрулевич, самолеты, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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