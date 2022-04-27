Петрулевич: С летчиками в России уже проблема, но ракет еще до хрена

"Летчиков-то у них нет. Посмотрите, каких летчиков мы берем в плен, не считая тех, которые, как камикадзе, погибают вместе с самолетами и вертолетами. Замкомандира полка и командир эскадрильи. Вдумайтесь! Получается, летать-то некому. Где ж простые лейтенанты, старшие лейтенанты? Все, приплыли", – подчеркнул Петрулевич.
По его словам, оккупантам придется нести ответственность за разрушение украинских городов.
"Ракет у них еще до хрена. Вот в чем проблема. В последнее время они используют тактику просто разрушений. Как Грозный разрушали, как Сирию разрушали. Только они не понимают одного – за все это придется отвечать. Это просто так не пройдет", – отметил Петрулевич.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения РФ регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине.
18 апреля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что на всей территории Украины сохраняется опасность ракетных и бомбовых ударов со стороны российских захватчиков.