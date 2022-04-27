Петрулевич: Спецслужбы Путина кинули, как лоха

Петрулевич: Денежка, которая поступала от нефти и газа, распределялась не только на бюджет РФ Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Была подготовлена схема, разработкой которой занималась пятая служба ФСБ… Можно по-разному относиться к Путину, но Путина кинули, как лоха. Он их назначал, давал ордена, звания. Дачи, яхты – создавались все условия для проживания… Высший эшелон был обеспечен. Денежка, которая поступала от нефти и газа, распределялась не только на бюджет РФ. Был еще скрытый бюджет для финансирования силовиков. Насколько мне известно, они получили хорошие дотации. Тем более у них никто не контролирует декларации – они закрытые", – отметил Петрулевич.

По его словам, руководство российских силовиков – это богатые люди.

"Путин давал им возможность зарабатывать, доплачивал, а они его кинули. Вы представляете его состояние? Когда он людям все дал – они его обманули. Напилили бабки и кинули его", – подчеркнул Петрулевич.

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