Под видом коммунальщика харьковчанин шпионил для РФ – СБУ

Правоохранители установили, что задержанные мужчина и женщина согласились на сотрудничество с оккупантами "по идеологическим соображениям".

Женщина через свои связи среди харьковчан собирала и передавала россиянам информацию о местах дислокации, маршрутах перемещения подразделений и техники ВСУ.

Ее сообщник работал в одной из компаний, предоставляющих услуги энергоснабжения, благодаря чему имел свободный доступ к зданиям и сооружениям. Пользуясь служебным положением, мужчина беспрепятственно обнаруживал места дислокации украинских военных, сообщают в СБУ.

Основным заданием пары было получение актуальных паролей, которые используют на украинских блокпостах.

Всю собранную информацию агенты передавали представителям РФ через мессенджеры. Во время домашнего обыска правоохранители изъяли у пары средства связи с доказательствами их деятельности.

Сейчас мужчина и женщина задержаны. Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Их оставили под стражей на два месяца без права внесения залога.