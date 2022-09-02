Под видом коммунальщика харьковчанин шпионил для РФ – СБУ

Правоохранители установили, что задержанные мужчина и женщина согласились на сотрудничество с оккупантами "по идеологическим соображениям".
Женщина через свои связи среди харьковчан собирала и передавала россиянам информацию о местах дислокации, маршрутах перемещения подразделений и техники ВСУ.
Ее сообщник работал в одной из компаний, предоставляющих услуги энергоснабжения, благодаря чему имел свободный доступ к зданиям и сооружениям. Пользуясь служебным положением, мужчина беспрепятственно обнаруживал места дислокации украинских военных, сообщают в СБУ.
Основным заданием пары было получение актуальных паролей, которые используют на украинских блокпостах.
Всю собранную информацию агенты передавали представителям РФ через мессенджеры. Во время домашнего обыска правоохранители изъяли у пары средства связи с доказательствами их деятельности.
Сейчас мужчина и женщина задержаны. Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Их оставили под стражей на два месяца без права внесения залога.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне отступили из северных областей, в том числе из Киевской области. Оккупационные войска захватили часть территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской и Николаевской областей.