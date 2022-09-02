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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под видом коммунальщика харьковчанин шпионил для РФ – СБУ

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В Харькове задержали агентов РФ
В Харькове задержали агентов РФ
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух харьковчан, которые передавали врагу координаты позиций Вооруженных сил Украины и пароли блокпостов в Харьковской области. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что задержанные мужчина и женщина согласились на сотрудничество с оккупантами "по идеологическим соображениям".

Женщина через свои связи среди харьковчан собирала и передавала россиянам информацию о местах дислокации, маршрутах перемещения подразделений и техники ВСУ.

Ее сообщник работал в одной из компаний, предоставляющих услуги энергоснабжения, благодаря чему имел свободный доступ к зданиям и сооружениям. Пользуясь служебным положением, мужчина беспрепятственно обнаруживал места дислокации украинских военных, сообщают в СБУ.

Основным заданием пары было получение актуальных паролей, которые используют на украинских блокпостах.

Всю собранную информацию агенты передавали представителям РФ через мессенджеры. Во время домашнего обыска правоохранители изъяли у пары средства связи с доказательствами их деятельности.

Сейчас мужчина и женщина задержаны. Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Их оставили под стражей на два месяца без права внесения залога.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне отступили из северных областей, в том числе из Киевской области. Оккупационные войска захватили часть территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской и Николаевской областей.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьков, контрразведка, коммунальщики, правоохранители, война России против Украины, задержание, подозрение
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