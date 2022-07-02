Подоляк: Мир устал не от поддержки Украины, он устал от личных "комплексов" Путина

"Забудьте о словосочетании "усталость от Украины". Мир устал не от поддержки Украины. Мир устал от российского газового шантажа, искусственных кризисов, инфляции, политических убийств, химического оружия, террора и постоянной наглой лжи. Он устал от личных "комплексов" Путина", – написал советник главы ОП.
Забудьте про словосполучення «втома від України». Світ втомився не від підтримки * . Світ втомився від російського газового шантажу, штучних криз, інфляції, політичних убивств, хімічної зброї, терору та постійної нахабної брехні. Він втомився від особистих «комплексів» Путіна.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 2, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал в конце мая, что "мир достаточно циничен, война утомляет людей", но следует делать все возможное, чтобы мир продолжал поддерживать Украину.