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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Мир устал не от поддержки Украины, он устал от личных "комплексов" Путина

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Подоляк: Мир устал от российского газового шантажа, террора и постоянной наглой лжи
Подоляк: Мир устал от российского газового шантажа, террора и постоянной наглой лжи
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что тезис об "усталости" мира от поддержки Украины неверен: на самом деле, мир устал от кризисов, вызванных действиями президента РФ Владимира Путина. Об этом Подоляк заявил в Twitter.

"Забудьте о словосочетании "усталость от Украины". Мир устал не от поддержки Украины. Мир устал от российского газового шантажа, искусственных кризисов, инфляции, политических убийств, химического оружия, террора и постоянной наглой лжи. Он устал от личных "комплексов" Путина", – написал советник главы ОП.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал в конце мая, что "мир достаточно циничен, война утомляет людей", но следует делать все возможное, чтобы мир продолжал поддерживать Украину.

Теги: пропаганда, российская пропаганда, война России против Украины, дезинформация, Михаил Подоляк
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