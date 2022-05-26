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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Германии предостерегла демократические страны от "усталости" от войны РФ против Украины

Бербок: Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине
Бербок: Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине
Фото: EPA

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла демократические государства от "усталости" от войны РФ против Украины. Об этом она заявила на пресс-конференции в Норвегии 25 мая, сообщает Spiegel.

По ее словам, демократические государства должны обеспечить отсутствие "моментов усталости", когда они заявят: "Война продолжается уже несколько месяцев, давайте перейдем к другим темам".

Министр отметила, что растущий скептицизм также связан с ростом цен на энергоносители и продовольствие из-за агрессивной войны, которую РФ ведет против Украины. Но, по ее словам, именно такую тактику использует президент РФ Владимир Путин, поэтому важно продолжать поддерживать Украину.

"Мы должны продолжать оказывать поддержку", – подчеркнула глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, МИД Германии, война России против Украины, Анналена Бербок
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