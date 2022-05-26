Глава МИД Германии предостерегла демократические страны от "усталости" от войны РФ против Украины

По ее словам, демократические государства должны обеспечить отсутствие "моментов усталости", когда они заявят: "Война продолжается уже несколько месяцев, давайте перейдем к другим темам".
Министр отметила, что растущий скептицизм также связан с ростом цен на энергоносители и продовольствие из-за агрессивной войны, которую РФ ведет против Украины. Но, по ее словам, именно такую тактику использует президент РФ Владимир Путин, поэтому важно продолжать поддерживать Украину.
"Мы должны продолжать оказывать поддержку", – подчеркнула глава МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь, чтобы поддержать экономику.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что сейчас ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.