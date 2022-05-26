Глава МИД Германии предостерегла демократические страны от "усталости" от войны РФ против Украины

По ее словам, демократические государства должны обеспечить отсутствие "моментов усталости", когда они заявят: "Война продолжается уже несколько месяцев, давайте перейдем к другим темам".

Министр отметила, что растущий скептицизм также связан с ростом цен на энергоносители и продовольствие из-за агрессивной войны, которую РФ ведет против Украины. Но, по ее словам, именно такую тактику использует президент РФ Владимир Путин, поэтому важно продолжать поддерживать Украину.

"Мы должны продолжать оказывать поддержку", – подчеркнула глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)