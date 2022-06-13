Подоляк: Украина будет воевать, пока Россия не проиграет

"Президент предложил программу минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После может начаться мирный переговорный процесс, где мы обсудим все претензии друг к другу. Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что наибольшие потери, которые несет Украина, – это гибель людей.

"Война будет идти столько, сколько Украине потребуется на доказывание того, что Россия должна уйти с наших территорий. Это очень сложно и трудно, потому что каждый день доказательства требует жизней крутых ребят. Человек – очень сложная конструкция. Он вкладывает в себя, развивается, учится, открыт, конкурентен. Эти люди создают добавленную стоимость для государства. Наши люди такие. Но они гибнут. Это значит, что мы теряем то, что для Украины крайне важно. Это наш золотой актив. Я бы хотел найти механизм, который уменьшит нашу цену. Мне все равно, сколько платит РФ. Для нас это высокая цена. Но, тем не менее, мы будем воевать, пока Россия не проиграет", – резюмировал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)