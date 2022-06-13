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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Украина будет воевать, пока Россия не проиграет

Подоляк: Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины
Подоляк: Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Украина будет противостоять российской агрессии до тех пор, пока Россия не потерпит поражение. Об этом в опубликованном 13 июня интервью белорусскому изданию "Зеркало" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Президент предложил программу минимум: российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля. После может начаться мирный переговорный процесс, где мы обсудим все претензии друг к другу. Задача максимум: территориальная целостность в международно признанных границах Украины, проигрыш России и ее трансформация. Иначе она все время будет находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремиться возобновить войну с новой интенсивностью. В этом проблема", – подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что наибольшие потери, которые несет Украина, – это гибель людей.

"Война будет идти столько, сколько Украине потребуется на доказывание того, что Россия должна уйти с наших территорий. Это очень сложно и трудно, потому что каждый день доказательства требует жизней крутых ребят. Человек – очень сложная конструкция. Он вкладывает в себя, развивается, учится, открыт, конкурентен. Эти люди создают добавленную стоимость для государства. Наши люди такие. Но они гибнут. Это значит, что мы теряем то, что для Украины крайне важно. Это наш золотой актив. Я бы хотел найти механизм, который уменьшит нашу цену. Мне все равно, сколько платит РФ. Для нас это высокая цена. Но, тем не менее, мы будем воевать, пока Россия не проиграет", – резюмировал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года российские оккупанты вторглись в Украину по нескольким направлениям, в том числе с территории Беларуси.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей.

С середины апреля оккупанты сосредоточили свои силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

По данным Генштаба ВСУ, потери среди личного состава российской армии после полномасштабного вторжения в Украину достигли около 32,3 тыс. военных.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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