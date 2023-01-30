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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подрядчики из России отказываются строить фортификации в Луганской области – Центр нацсопротивления

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ЦНС пишет, что компания "Стройком" отказалась отправлять работников для возведение фортификационных сооружений
ЦНС пишет, что компания "Стройком" отказалась отправлять работников для возведение фортификационных сооружений
Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Компании-подрядчики из России отказываются отправлять работников во временно оккупированные регионы Луганской области для строительства фортификационных сооружений. Об этом 30 января сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

"Российская компания "Стройком" отказалась отправлять работников во временно оккупированные регионы Луганской области из-за неспособности армии РФ обеспечить безопасность работников подрядчика. При этом не только на передовой, но и в тылу, ведь местные не принимают "гастролеров" из РФ", – отмечает ЦНС.

В центре также рассказали, что ранее в больницу временно оккупированного поселка Юбилейное Луганской области доставили около 300 раненых наемников ЧВК "Вагнер".

"Однако из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Контекст:

В 2022 году российские оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, захват, строительство, больница, наемники, война России против Украины, ЧВК Вагнер, российские оккупанты
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