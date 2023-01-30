Подрядчики из России отказываются строить фортификации в Луганской области – Центр нацсопротивления

"Российская компания "Стройком" отказалась отправлять работников во временно оккупированные регионы Луганской области из-за неспособности армии РФ обеспечить безопасность работников подрядчика. При этом не только на передовой, но и в тылу, ведь местные не принимают "гастролеров" из РФ", – отмечает ЦНС.

В центре также рассказали, что ранее в больницу временно оккупированного поселка Юбилейное Луганской области доставили около 300 раненых наемников ЧВК "Вагнер".

"Однако из-за того, что большинство из них являются носителями таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, сифилис, туберкулез и пневмония, врачи отказываются оказывать им медицинскую помощь", – говорится в сообщении.