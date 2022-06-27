"Погиб железнодорожник". В Черкасской ОВА расширили информацию об обстреле оккупантами 26 июня

"Пять человек в больнице, один человек погиб – таковы последствия вчерашнего ракетного обстрела Черкасской области. Погиб железнодорожник. Он был на дежурстве и попал именно в зону поражения", – написал он.

По данным советника главы обладминистрации, два взрыва полностью вывели из строя объект гражданской инфраструктуры.

"Можно ли его быстро восстановить, пока неизвестно. Специалисты должны провести свой анализ и оценку", – отметил Скичко.

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Днем 26 июня в Черкассах были слышны два взрыва. Позже стало известно, что были "два прилета вблизи областного центра", в результате которых есть погибший и пятеро травмированных.