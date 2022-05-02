Покровск получил от компании "Метинвест" Ахметова 12 тысяч продуктовых наборов

"У нас работают эвакуационные поезда, но многие жители до сих пор остаются в своих домах. Постоянно происходит подвоз продуктов, много гуманитарной помощи, которую передают организации. В частности, компания "Метинвест" [Рината] Ахметова нам передала около 12 тысяч продуктовых наборов: эти продукты сейчас крайне необходимы нашим жителям и переселенцам, которые едут через наш город дальше на запад", – рассказал Требушкин.

По его словам, город укрепляется, а также помогает с восстановлением и защитой общинам, которые пострадали от обстрелов российских войск.

"С пострадавшими общинами постоянно ведется коммуникация: мы передаем в случае необходимости технику, помогаем рыть окопы и ставить защитные сооружения. Здесь тоже очень помогает бизнес: компания "Метинвест" предоставляет технику и материалы. Война объединила всех – и жителей, и бизнес, – для нашей победы", – резюмировал Требушкин.

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