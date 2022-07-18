Полиция идентифицировала 17 боевиков "ДНР", которые издевались над пленными украинцами

Боевики заставляли пленных признаваться в шпионаже и других вымышленных "преступлениях" Фото: depositphotos.com

В полиции отметили, что среди этих боевиков есть представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов. В частности, речь идет о сотрудниках незаконных структур "министерства государственной безопасности" и "Калининской исправительной колонии №27".

Они издевались над украинцами, которые попали в плен, а во время пыток не показывали лицо и не называли имя. Поэтому пострадавшие не смогли опознать палачей.

Преступники заставляли пленных признаваться в шпионаже и других вымышленных "преступлениях". Узников заживо хоронили, имитировали их расстрел, угрожали пытками и убийством близких родственников.

"Список зверств, которым террористы подвергали украинцев, шокирует. Это пытка электрическим током, систематическое избиение, насильственные действия сексуального характера, выжигание кожи, огнестрельные ранения рук и ног, спиливание зубов, вырывание ногтей, вырезание гениталий", – рассказали в полиции.

Все фигуранты подозреваются в государственной измене. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

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Видео: Національна поліція України / YouTube