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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция идентифицировала 17 боевиков "ДНР", которые издевались над пленными украинцами

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Боевики заставляли пленных признаваться в шпионаже и других вымышленных "преступлениях"
Боевики заставляли пленных признаваться в шпионаже и других вымышленных "преступлениях"
Фото: depositphotos.com

Правоохранители разоблачили 17 боевиков так называемой "ДНР", которые издевались над пленными украинцами. Об этом сообщает Национальная полиция на своем сайте.

В полиции отметили, что среди этих боевиков есть представители местного криминалитета и бывшие работники правоохранительных органов. В частности, речь идет о сотрудниках незаконных структур "министерства государственной безопасности" и "Калининской исправительной колонии №27".

Они издевались над украинцами, которые попали в плен, а во время пыток не показывали лицо и не называли имя. Поэтому пострадавшие не смогли опознать палачей.

Преступники заставляли пленных признаваться в шпионаже и других вымышленных "преступлениях". Узников заживо хоронили, имитировали их расстрел, угрожали пытками и убийством близких родственников.

"Список зверств, которым террористы подвергали украинцев, шокирует. Это пытка электрическим током, систематическое избиение, насильственные действия сексуального характера, выжигание кожи, огнестрельные ранения рук и ног, спиливание зубов, вырывание ногтей, вырезание гениталий", – рассказали в полиции.

Все фигуранты подозреваются в государственной измене. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

ВИДЕО
Видео: Національна поліція України / YouTube
Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Офис генпрокурора зарегистрировал 23,8 тыс. военных преступлений оккупантов и 11,5 тыс. преступлений против нацбезопасности.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: полиция, пытки, плен, ДНР, война России против Украины
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