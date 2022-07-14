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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция подозревает группу лиц в хищении 43 млн грн на закупках формы и продуктов для ВСУ

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В течение двух месяцев группа могла присвоить 43 млн грн
В течение двух месяцев группа могла присвоить 43 млн грн
Фото: Національна поліція України / Facebook

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении руководителям компании, занимавшейся поставками для нужд Вооруженных сил Украины, сообщает сайт ведомства.

В ходе досудебного расследования было установлено, что директор предприятия заключил несколько договоров с Министерством обороны Украины на закупку товаров защитной амуниции, форменной одежды и обуви, а также пищевых наборов, говорится в сообщении.

Однако большую часть полученных средств фигурант и два его сообщника перечисляли на счета физических лиц – предпринимателей как оплату за юридически-консультационные услуги.

При этом в отчеты вносилась завышенная стоимость заказа на товары для армии. По такой схеме в течение двух месяцев они присвоили 43 млн грн, информирует полиция.

Группе инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от семи до 12 лет лишения свободы.

Теги: армия, полиция, госзакупки, следствие, ВСУ, подозрение
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