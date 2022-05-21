Помощь мариупольцам от Фонда Рината Ахметова: где получить в Запорожье

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев Фото: akhmetovfoundation.org

Люди, приехавшие из Мариуполя, получают в "Зеленом центре" помощь квалифицированных психологов Фонда Рината Ахметова. Специалисты по работе с травмой войны помогают мариупольцам преодолеть шоковое состояние и адаптироваться к новым условиям жизни. Один из способов сделать это – рассказать свою историю о пережитом, убеждены специалисты.

С разрешения мариупольцев эти истории передают в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшего в мире архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. На портале музея открыт раздел "Мариуполь: истории Непокоренных", в котором собраны рассказы мирных жителей города о жизни во время войны.

Поделиться своей историей можно на портале или на бесплатной горячей линии 0(800)509001.