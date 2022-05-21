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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Помощь мариупольцам от Фонда Рината Ахметова: где получить в Запорожье

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С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев
С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова регулярно передает в "Зеленый центр "Метинвест Запорожье" продуктовые наборы для переселенцев – в общей сложности это уже 18,9 тыс. наборов с продуктами питания. Центр стал одним из главных хабов гуманитарной помощи и психологической поддержки для эвакуированных мариупольцев, пишет сайт Фонда.

Люди, приехавшие из Мариуполя, получают в "Зеленом центре" помощь квалифицированных психологов Фонда Рината Ахметова. Специалисты по работе с травмой войны помогают мариупольцам преодолеть шоковое состояние и адаптироваться к новым условиям жизни. Один из способов сделать это – рассказать свою историю о пережитом, убеждены специалисты.

С разрешения мариупольцев эти истории передают в музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – крупнейшего в мире архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. На портале музея открыт раздел "Мариуполь: истории Непокоренных", в котором собраны рассказы мирных жителей города о жизни во время войны.

Поделиться своей историей можно на портале или на бесплатной горячей линии 0(800)509001.

Контекст:

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальных бизнесов СКМ. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, отметили в пресс-службе.

Теги: Запорожье, Мариуполь, Метинвест, помощь, переселенцы, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, пострадавшие, психолог
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