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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После обращения инициативной группы в "Судебно-юридическую газету" из плена освободили мариупольскую судью Матвееву

Судью освободили в числе 108 женщин, которых обменяли 17 октября
Судью освободили в числе 108 женщин, которых обменяли 17 октября
Фото: sud.ua

26 сентября "Судебно-юридическая газета" опубликовала обращение инициативной группы судей, они написали о судье Ильичевского районного суда Мариуполя Юлии Матвеевой, которая на тот момент уже шесть месяцев находилась в плену российских оккупантов. После этого обращения Матвееву обменяли, пишет издание 18 октября.

Судью освободили в числе 108 женщин, которых обменяли 17 октября.

Матвееву вместе с мужем задержали боевики "ДНР" во время попытки выехать из Мариуполя 19 марта.

"Мать судьи и несовершеннолетнюю 13-летнюю дочь супругов боевики просто оставили на дороге без вещей и средств к существованию. Информацию об освобождении судьи "Судебно-юридической газете" подтвердил также председатель Совета судей Украины Богдан Монич", – сказано в сообщении. 

Контекст:

17 октября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, в результате которого оккупанты вернули 108 украинок, среди которых 37 эвакуированных с "Азовстали". Координационный штаб по обращению с военнопленными уточняет, что возраст освобожденных – от 21 года до 62 лет. Российский "Коммерсантъ" пишет, что женщин обменяли на 80 российских гражданских моряков и 30 российских оккупантов и боевиков "ЛДНР".

Теги: плен, пленные, судьи, война России против Украины, обмен пленными, Богдан Монич
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