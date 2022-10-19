После обращения инициативной группы в "Судебно-юридическую газету" из плена освободили мариупольскую судью Матвееву

Судью освободили в числе 108 женщин, которых обменяли 17 октября.
Матвееву вместе с мужем задержали боевики "ДНР" во время попытки выехать из Мариуполя 19 марта.
"Мать судьи и несовершеннолетнюю 13-летнюю дочь супругов боевики просто оставили на дороге без вещей и средств к существованию. Информацию об освобождении судьи "Судебно-юридической газете" подтвердил также председатель Совета судей Украины Богдан Монич", – сказано в сообщении.
17 октября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными, в результате которого оккупанты вернули 108 украинок, среди которых 37 эвакуированных с "Азовстали". Координационный штаб по обращению с военнопленными уточняет, что возраст освобожденных – от 21 года до 62 лет. Российский "Коммерсантъ" пишет, что женщин обменяли на 80 российских гражданских моряков и 30 российских оккупантов и боевиков "ЛДНР".