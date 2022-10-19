После обращения инициативной группы в "Судебно-юридическую газету" из плена освободили мариупольскую судью Матвееву

Судью освободили в числе 108 женщин, которых обменяли 17 октября.

Матвееву вместе с мужем задержали боевики "ДНР" во время попытки выехать из Мариуполя 19 марта.

"Мать судьи и несовершеннолетнюю 13-летнюю дочь супругов боевики просто оставили на дороге без вещей и средств к существованию. Информацию об освобождении судьи "Судебно-юридической газете" подтвердил также председатель Совета судей Украины Богдан Монич", – сказано в сообщении.