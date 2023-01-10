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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки оккупанты обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты в восьми областях Украины, основные усилия враг сосредоточил на Донбассе – Генштаб ВСУ

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РФ вела огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии
РФ вела огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки армия России нанесла восемь ракетных и 31 авиационный удар по позициям украинских войск и по гражданской инфраструктуре Харькова, Херсона, Краматорска Донецкой области и Очакова Николаевской области. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 10 января сообщил в Facebook.

Также оккупанты совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди мирного населения, говорится в сообщении.

"Враг ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении. Россияне сосредоточили силы на захвате Донецкой области в пределах административной границы, но успеха не имеют", – информируют в Генштабе.

За сутки ВСУ отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка, Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.

На северском и слобожанском направлениях оккупанты обстреляли позиции армии и жилые районы в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариково, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелка, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области.

На купянском и лиманском направлениях РФ вела огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

В бахмутском направлении противник атаковал с воздуха 25 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области. На авдеевском – Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На новопавловском направлении пострадали Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области. На запорожском – под огненное поражение попал 21 населенный пункт. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области.

В Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона, добавляют в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02bRLAjWXpF4V2aUtCwYDoMyaZxpn9Fp1j7szqzvv6ZvrKvMoyYxckpLysTA4WqwwAl

Контекст:

По данным Генштаба,  авиация сил обороны Украины за последние сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российской армии.  Кроме того, ВСУ нанесли три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов РФ. За сутки украинские защитники сбили два разведывательных беспилотника "Орлан".

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Харьковский авиазавод, Запорожская область, Николаевская область, Черниговская область, армия РФ, война России против Украины, российские оккупанты
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