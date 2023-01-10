За сутки оккупанты обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты в восьми областях Украины, основные усилия враг сосредоточил на Донбассе – Генштаб ВСУ

Также оккупанты совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, есть пострадавшие среди мирного населения, говорится в сообщении.

"Враг ведет наступательные действия на бахмутском, авдеевском и лиманском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на купянском направлении. Россияне сосредоточили силы на захвате Донецкой области в пределах административной границы, но успеха не имеют", – информируют в Генштабе.

За сутки ВСУ отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка, Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области.

На северском и слобожанском направлениях оккупанты обстреляли позиции армии и жилые районы в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариково, Шалыгино, Волфино, Поповка, Басовка и Петрушевка Сумской области и Стрелка, Зеленое, Амбарное и Гатище Харьковской области.

На купянском и лиманском направлениях РФ вела огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 22 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва Луганской области.

В бахмутском направлении противник атаковал с воздуха 25 населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области. На авдеевском – Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На новопавловском направлении пострадали Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области. На запорожском – под огненное поражение попал 21 населенный пункт. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области.

В Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Золотой Балки и Херсона, добавляют в Генштабе.