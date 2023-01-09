Россияне за сутки нанесли один ракетный удар и совершили около 10 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

Россияне продолжают бить по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"В течение суток противник нанес ракетный удар по Харькову и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Донецкой, Николаевской и Херсонской областей", – сказано в сообщении.

Областные и городские власти об атаках на Харьков сегодня не сообщали. Вероятно, имеется в виду удар оккупантов по поселку Шевченково Харьковской области, в результате которого погибли два и ранены пять мирных жителей.

Кроме того, оккупанты обстреляли позиции украинских войск, гражданские объекты и десятки населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На северском и слобожанском оккупанты вели обстрелы в районах 10 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На купянском и лиманском направлениях враг обстреливал районы 16 населенных пунктов, среди которых Двуречная и Купянск Харьковской области, Макеевка и Диброва – Луганской.

На бахмутском направлении под огневое поражение попали более 15 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На авдеевском направлении вражеский огонь зафиксировали вблизи семи населенных пунктов, среди которых Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

На новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

На запорожском направлении под огонь попали районы 13 населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей.

На херсонском направлении от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Херсона и Золотой Балки. Есть пострадавшие среди мирных граждан.