Россияне за сутки нанесли один ракетный удар и совершили около 10 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

"В течение суток противник нанес ракетный удар по Харькову и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданской инфраструктуре Донецкой, Николаевской и Херсонской областей", – сказано в сообщении.
Областные и городские власти об атаках на Харьков сегодня не сообщали. Вероятно, имеется в виду удар оккупантов по поселку Шевченково Харьковской области, в результате которого погибли два и ранены пять мирных жителей.
Кроме того, оккупанты обстреляли позиции украинских войск, гражданские объекты и десятки населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.
На северском и слобожанском оккупанты вели обстрелы в районах 10 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
На купянском и лиманском направлениях враг обстреливал районы 16 населенных пунктов, среди которых Двуречная и Купянск Харьковской области, Макеевка и Диброва – Луганской.
На бахмутском направлении под огневое поражение попали более 15 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.
На авдеевском направлении вражеский огонь зафиксировали вблизи семи населенных пунктов, среди которых Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.
На новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.
На запорожском направлении под огонь попали районы 13 населенных пунктов Донецкой и Запорожской областей.
На херсонском направлении от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Херсона и Золотой Балки. Есть пострадавшие среди мирных граждан.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине.
По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет.
Генеральный штаб ВСУ в конце декабря 2022 года отмечал, что противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области.
ВСУ сорвали планы оккупантов захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, но наступление россиян на Донбассе продолжается, подчеркивал командующий Сухопутными войсками ВСУ и командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский 4 января.
Зеленский 8 января сообщил о перебрасывании дополнительных подразделений сил обороны в район Бахмута и Соледара.