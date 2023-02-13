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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию

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Граждане США, проживающие в РФ или путешествующие по России, должны немедленно уехать из РФ
Граждане США, проживающие в РФ или путешествующие по России, должны немедленно уехать из РФ
Фото: U.S. Embassy Moscow / Facebook

Посольство США в России 12 февраля опубликовало призыв к американским гражданам срочно покинуть территорию Российской Федерации.

Дипломатическое ведомство предостерегло граждан США от поездок в РФ из-за непредсказуемых последствий полномасштабного вторжения в Украину и возможности преследования граждан США российскими силовиками.

"Граждане США, проживающие в РФ или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну. Соблюдайте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний", – говорится в сообщении.

Посольство предупредило, что силы правительства США в России сильно ограничены, особенно в отдаленных от Москвы регионах. Граждане США должны учитывать, что американские платежные карты в РФ больше не работают, коммерческие авиарейсы сокращены и часто недоступны в короткие сроки.

"Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее предпринять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными", – указано в предупреждении. 

Контекст:

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину американские власти не раз призывали граждан выехать из РФ. Последний раз это произошло 28 сентября 2022 года на фоне объявления президентом Владимиром Путиным "частичной" мобилизации.

Теги: Россия, США, Москва, посольство США, задержание
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