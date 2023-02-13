Посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию

Граждане США, проживающие в РФ или путешествующие по России, должны немедленно уехать из РФ Фото: U.S. Embassy Moscow / Facebook

Дипломатическое ведомство предостерегло граждан США от поездок в РФ из-за непредсказуемых последствий полномасштабного вторжения в Украину и возможности преследования граждан США российскими силовиками.

"Граждане США, проживающие в РФ или путешествующие по России, должны немедленно покинуть страну. Соблюдайте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний", – говорится в сообщении.

Посольство предупредило, что силы правительства США в России сильно ограничены, особенно в отдаленных от Москвы регионах. Граждане США должны учитывать, что американские платежные карты в РФ больше не работают, коммерческие авиарейсы сокращены и часто недоступны в короткие сроки.

"Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее предпринять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными", – указано в предупреждении.