Посольство США в России предупредило о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и у границ с Украиной

Гражданам США рекомендовали следить за обновлениями в местных и международных СМИ и избегать скопления людей Фото: depositphotos.com

В нем отметили, что речь идет в том числе о Москве, Санкт-Петербурге и о "районах повышенной напряженности вдоль российской границы с Украиной".

Гражданам США рекомендовали следить за обновлениями в местных и международных СМИ, избегать скопления людей, быть на связи с родными и друзьями.

"Будьте бдительны в местах, часто посещаемых туристами/жителями Запада. Пересмотрите свои личные планы безопасности. Имейте при себе надлежащее удостоверение личности, в том числе паспорт США с действующей российской визой", – отметили в релизе.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в Telegram прокомментировала заявление американских дипоматов.

"Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американцев о возможных терактах в России. Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?", – написала она.