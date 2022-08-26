"Составьте завещание". Посольство США дало рекомендации соотечественникам, отказывающимся уезжать из Украины

"Посольство США в Украине приостановило консульские услуги в феврале 2022 года после военного вторжения России. Госдеп рекомендует гражданам США не ездить в Украину [...] из-за активного вооруженного конфликта. Те граждане США, которые находятся в Украине, должны покинуть Украину, если это безопасно, используя коммерческий или другой частный наземный транспорт", – говорится в сообщении.

Американские дипломаты подчеркнули, что оставшимся в Украине американцам "следует проявлять осторожность из-за возможности военных атак, преступности и гражданских беспорядков", так как "ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна".

"Продолжают поступать сообщения о том, что российские силы и их марионетки выбирают граждан США в Украине для задержания, допроса или преследования из-за их национальности. Граждане США также выделялись при эвакуации наземным путем через оккупированную Россией территорию или в Россию, или в Беларусь", – предупредили в посольстве.

Соотечественникам, которые решат проигнорировать предупреждения, американские дипломаты рекомендовали ряд шагов, первый из которых – "составьте завещание и укажите соответствующих страховых бенефициаров и/или доверенность".

Гражданам в США, находящимся в Украине, советуют, в частности, оставить близким и родственникам "пожелания в отношении похорон", оставить образцы ДНК у своего медика, разработать "план на случай непредвиденных обстоятельств, который не зависит от помощи правительства США".

Уезжать из Украины американцев посольство США призывало и в июле.