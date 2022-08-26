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"Составьте завещание". Посольство США дало рекомендации соотечественникам, отказывающимся уезжать из Украины

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В посольстве американцам посоветовали оставить образец ДНК
В посольстве американцам посоветовали оставить образец ДНК
Фото: ЕРА

26 августа посольство США в Украине в очередной раз призвало граждан Соединенных Штатов не ездить в воюющую с Россией Украину и при возможности покинуть страну.

"Посольство США в Украине приостановило консульские услуги в феврале 2022 года после военного вторжения России. Госдеп рекомендует гражданам США не ездить в Украину [...] из-за активного вооруженного конфликта. Те граждане США, которые находятся в Украине, должны покинуть Украину, если это безопасно, используя коммерческий или другой частный наземный транспорт", – говорится в сообщении.

Американские дипломаты подчеркнули, что оставшимся в Украине американцам "следует проявлять осторожность из-за возможности военных атак, преступности и гражданских беспорядков", так как "ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна".

"Продолжают поступать сообщения о том, что российские силы и их марионетки выбирают граждан США в Украине для задержания, допроса или преследования из-за их национальности. Граждане США также выделялись при эвакуации наземным путем через оккупированную Россией территорию или в Россию, или в Беларусь", – предупредили в посольстве.

Соотечественникам, которые решат проигнорировать предупреждения, американские дипломаты рекомендовали ряд шагов, первый из которых – "составьте завещание и укажите соответствующих страховых бенефициаров и/или доверенность".

Гражданам в США, находящимся в Украине, советуют, в частности, оставить близким и родственникам "пожелания в отношении похорон", оставить образцы ДНК у своего медика, разработать "план на случай непредвиденных обстоятельств, который не зависит от помощи правительства США".

Уезжать из Украины американцев посольство США призывало и в июле.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

16 июня официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что в плен к россиянам в Украине попали трое граждан США. Речь шла об американских добровольцах Александре Дрюке и Энди Хьюне, которые в начале июня были захвачены оккупантами под Харьковом. Имени третьего гражданина Прайс не называл.

В июле британская газета The Guardian сообщила, что в июне оккупанты захватили гражданина США Суэди Мурекези, который с 2020 года жил в Херсоне и занимался бизнесом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, транспорт, посольство, война, ДНК, посольство США, эвакуация, похороны, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, дипломаты, завещание
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