Потери оккупантов на таврийском направлении – больше роты живой силы и 13 единиц техники за сутки – ВСУ

"Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения. Для коррекции огня артиллерии противник использует БПЛА", – отметил командующий.

Он добавил, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на авдеевском и марьинском направлениях, активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

"За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал наши позиции. Удачи не было – отошел. Защитники таврийского направления уверенно держат оборону и предпринимают необходимые меры по снижению боевых возможностей врага", – рассказал Тарнавский.

В свою очередь, по его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 754 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям оккупантов, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 13 единиц военной техники противника. В частности, три пушки 2С5 "Гиацинт-С", РСЗО БМ-21 "Град", БПЛА Supercam-S350, БПЛА Zala, ЗРК ТОР-М1, автомобильная техника. Также уничтожены два склада боеприпасов врага", – перечислил Тарнавский.