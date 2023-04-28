Потери оккупантов на таврийском направлении – больше роты живой силы и 13 единиц техники за сутки – ВСУ

"Применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, враг обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения. Для коррекции огня артиллерии противник использует БПЛА", – отметил командующий.
Он добавил, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на авдеевском и марьинском направлениях, активно применяют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.
"За прошедшие сутки враг 27 раз атаковал наши позиции. Удачи не было – отошел. Защитники таврийского направления уверенно держат оборону и предпринимают необходимые меры по снижению боевых возможностей врага", – рассказал Тарнавский.
В свою очередь, по его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 754 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям оккупантов, выявленным ранее.
"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожены и повреждены 13 единиц военной техники противника. В частности, три пушки 2С5 "Гиацинт-С", РСЗО БМ-21 "Град", БПЛА Supercam-S350, БПЛА Zala, ЗРК ТОР-М1, автомобильная техника. Также уничтожены два склада боеприпасов врага", – перечислил Тарнавский.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 28 апреля, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили приблизительно 189 450 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 3694 танка, 7181 бронемашину и тысячи единиц другой военной техники.