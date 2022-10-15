"Прекрасный подарок ко Дню защитников и защитниц". Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи

"Искренне благодарен президенту США и американскому народу за очередной пакет помощи в области безопасности для Украины в размере $725 млн. Мы получим, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии. Прекрасный подарок ко Дню защитников и защитниц Украины! Российский агрессор будет повержен, Украина будет свободной!" – написал президент.

Щиро вдячний @POTUS і * народу за черговий пакет безпекової допомоги для * у розмірі * 725 млн. Ми отримаємо, зокрема, вкрай необхідні боєприпаси для HIMARS та артилерії. Чудовий подарунок до Дня захисників і захисниць * ! Російський агресор буде переможений, * буде вільною!

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты активно поддерживают Украину, регулярно предоставляя вооружение и финансовую помощь.

В частности, в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Кроме того, в Пентагоне заявили, что США планируют обеспечить Украину оружием на "месяцы и годы вперед".

О выделении нового пакета оборонной помощи для Украины на $725 млн президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен объявили 14 октября. В Пентагоне сообщили, что в него войдут, в частности, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM, более 200 бронемашин Humvee и медикаменты.

По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине более $18,2 млрд в виде помощи в обеспечении безопасности. С 2014 года США выделили Украине более $20,3 млрд в качестве помощи в обеспечении безопасности и примерно $17,6 млрд с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.