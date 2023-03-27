Премьер Польши: Поражение Украины будет для США хуже, чем поражение во Вьетнаме

По словам Моравецкого, в феврале он провел несколько встреч с сенаторами США от обеих партий, на этих встречах его убедили, что в целом представители обеих партий придерживаются одной стороны в вопросах Украины, России и Китая.
"Поражение Украины [будет означать] поражение Запада, и такое поражение будет больше, чем во Вьетнаме", – заявил Моравецкий.
Он прокомментировал недавние заявления губернатора Флориды Рона Десантиса о том, что Украина не является "важным национальным интересом" для США. По его словам, такие заявления – это предвыборная "игра в покер". Сам Десантис 23 марта отказался от некоторых своих комментариев, заявив, что его неправильно поняли.
Что касается западной военной поддержки Украины, Моравецкий заявил, что в настоящее реализуются вещи, которые ранее были "за гранью воображения", в том числе поставка танков Leopard 2 производства Германии.
Он выступил за предоставление Украине ракетных комплексов большей дальности, чтобы помочь Украине разорвать цепочку поставок боеприпасов на оккупированные территории. По мнению премьера Польши, трудно сказать, согласятся ли США на поставки таких систем, но, по его мнению, "маятник движется в сторону большего доверия к Украине".
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. Это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, указали в минобороны страны.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.