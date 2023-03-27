Премьер Польши: Поражение Украины будет для США хуже, чем поражение во Вьетнаме

По словам Моравецкого, в феврале он провел несколько встреч с сенаторами США от обеих партий, на этих встречах его убедили, что в целом представители обеих партий придерживаются одной стороны в вопросах Украины, России и Китая.

"Поражение Украины [будет означать] поражение Запада, и такое поражение будет больше, чем во Вьетнаме", – заявил Моравецкий.

Он прокомментировал недавние заявления губернатора Флориды Рона Десантиса о том, что Украина не является "важным национальным интересом" для США. По его словам, такие заявления – это предвыборная "игра в покер". Сам Десантис 23 марта отказался от некоторых своих комментариев, заявив, что его неправильно поняли.

Что касается западной военной поддержки Украины, Моравецкий заявил, что в настоящее реализуются вещи, которые ранее были "за гранью воображения", в том числе поставка танков Leopard 2 производства Германии.

Он выступил за предоставление Украине ракетных комплексов большей дальности, чтобы помочь Украине разорвать цепочку поставок боеприпасов на оккупированные территории. По мнению премьера Польши, трудно сказать, согласятся ли США на поставки таких систем, но, по его мнению, "маятник движется в сторону большего доверия к Украине".