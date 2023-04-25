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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Прямо на глазах противника". Воины ССО Украины в серой зоне взорвали танк и БМП оккупантов и "затрофеили" важные документы россиян

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Наиболее интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Наиболее интенсивные бои сейчас идут на Донбассе
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

Бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили танк и БМП российских оккупантов в серой зоне в Донецкой области. Об этом 25 апреля в Telegram сообщил пресс-центр ССО Украины.

"Вражеская техника находилась между позициями воинов сил обороны и россиян – в 150 метрах от врага. Этот участок хорошо просматривался наблюдателями противника. Несмотря на это, боевая группа ССО Украины выдвинулась в серую зону с приказом об уничтожении российской техники", – говорится в сообщении.

Чтобы добраться до российских бронемашин, воинам ССО пришлось пройти вражеские минно-взрывные заграждения.

"В ходе осмотра были найдены важные трофеи: документы, оружие и радиостанции, которые наши операторы забрали с собой. Заминировав технику, боевая группа успешно вернулась назад. А российские танки Т-72 и БМП-1 были взорваны прямо на глазах противника", – отметили в пресс-центре.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Наиболее интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, танки, ВСУ, война России против Украины, БМП, ССО
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