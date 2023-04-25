"Прямо на глазах противника". Воины ССО Украины в серой зоне взорвали танк и БМП оккупантов и "затрофеили" важные документы россиян

"Вражеская техника находилась между позициями воинов сил обороны и россиян – в 150 метрах от врага. Этот участок хорошо просматривался наблюдателями противника. Несмотря на это, боевая группа ССО Украины выдвинулась в серую зону с приказом об уничтожении российской техники", – говорится в сообщении.
Чтобы добраться до российских бронемашин, воинам ССО пришлось пройти вражеские минно-взрывные заграждения.
"В ходе осмотра были найдены важные трофеи: документы, оружие и радиостанции, которые наши операторы забрали с собой. Заминировав технику, боевая группа успешно вернулась назад. А российские танки Т-72 и БМП-1 были взорваны прямо на глазах противника", – отметили в пресс-центре.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Наиболее интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.