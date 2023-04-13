ССО с силами обороны уничтожили из HIMARS российский комплекс "Житель". Видео

В пресс-центре отметили, что военные "хаймарснули" жирную цель".

"На донецком направлении операторы ССО Украины вместе с подразделениями сил обороны провели комплекс мероприятий, в ходе которых выявили позицию автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель". Станция находилась достаточно далеко от линии столкновения. Координаты оперативно передали побратимам одного из ракетно-артиллерийских подразделений, прекрасно знающих свою работу", – говорится в сообщении.

ССО опубликовали видео поражения "Жителя" ракетой, выпущенной из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 13 апреля 2023 года, составили около 180 590 военных, 3646 танков, 307 самолетов, 293 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.