ССО показали "охоту" на российский Т-90: подорвали на минах и добили из ПТРК

"Охота на российские танки продолжается. Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался", – говорится в сообщении.
После этого бойцы добили танк с помощью противотанковых средств.
Где и когда это произошло, не уточняется.
Т-90 – один из наиболее современных танков российской оккупационной армии.
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили более 185 тыс. российских солдат, 3668 танков и тысячи единиц другой техники.