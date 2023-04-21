ССО показали "охоту" на российский Т-90: подорвали на минах и добили из ПТРК

"Охота на российские танки продолжается. Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался", – говорится в сообщении.

После этого бойцы добили танк с помощью противотанковых средств.

Где и когда это произошло, не уточняется.

Т-90 – один из наиболее современных танков российской оккупационной армии.