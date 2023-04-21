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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ССО показали "охоту" на российский Т-90: подорвали на минах и добили из ПТРК

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Украинские военные уничтожили очередной танк врага
Украинские военные уничтожили очередной танк врага
Скриншот: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили танк Т-90 российских оккупантов на одном из направлений. Видео опубликовала пресс-служба командования ССО в Facebook.

"Охота на российские танки продолжается. Операторы одного из подразделений ССО выставили противотанковые мины ТМ62 на одном из направлений. А Т-90 оккупантов успешно на них подорвался", – говорится в сообщении. 

После этого бойцы добили танк с помощью противотанковых средств.

Где и когда это произошло, не уточняется.

https://www.facebook.com/usofcom/videos/1616355402221172/

Т-90 – один из наиболее современных танков российской оккупационной армии.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили более 185 тыс. российских солдат, 3668 танков и тысячи единиц другой техники. 

Теги: танки, война России против Украины, Силы специальных операций, потери армии России
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