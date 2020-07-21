Пушилина, который "отжал" особняк донецкого бизнесмена, годами прослушивала СБУ благодаря системе "умный дом"

Донецкий бизнесмен Сергей Ханович, который потерял бизнес и дом после прихода в Донецк "русского мира", рассказал, что не рассказывал о прослушке главаря "ДНР" Дениса Пушилина до тех пор, пока спецслужбы не закончили эту работу.

Донецкий бизнесмен Сергей Ханович, который уехал из Донецка с началом войны, в интервью журналисту Денису Казанскому, обнародованному в YouTube 19 июля, рассказал, что в его доме в оккупированном городе сейчас живет главарь "ДНР" Денис Пушилин.

Он сказал, что все эти годы ничего не рассказывал, потому что в его особняке была установлена система "умный дом".

"Когда ко мне вселился Пушилин, они не удосужились даже проверить, что там есть. Я люблю технику, у меня там "умный дом". Соответствующие службы смогли подключиться к внутренней сети, а дальше уже не секрет – вы знаете, что "слушать" можно даже через датчик дыма", – отметил Ханович.

По его словам, недавно у него спросили, не менял ли он пароли.

"Или они поменяли пароли, или перестало работать оборудование... Думаю, флешки в Гаагу готовы", – подчеркнул бизнесмен.

Сергей Ханович владел в Донецке развлекательным комплексом "Ливерпуль", ночным клубом "Чикаго" и другими заведениями. Построенный им дом расположен по улице Соловьяненко, в элитном поселке в центре Донецка.

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Видео: Denis Kazanskyi / YouTube

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