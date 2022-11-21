Путин начал поддерживать российских блогеров из-за недоверия населения официальным сводкам Кремля – Институт исследования войны

В связи с этим президент РФ Владимир Путин усилил поддержку военных корреспондентов и блогеров, сообщающих о событиях на фронте. По данным института, на этой теме специализируются около 500 "независимых" российских авторов. Большинство из них тесно связаны с известными националистическими идеологами РФ и имеют тесные отношения с действующей армией и ЧВК.
Аналитики считают, что это дало им более авторитетный голос в российском информационном пространстве, чем у минобороны. В связи с этим Путин начал защищать их, несмотря на усиление притеснений и цензуры в РФ.
"Кремль позволил постоянно растущему неформальному сообществу блогеров иметь квазиофициальную, но независимую позицию, несмотря на усиление внутренних репрессий и цензуры", – говорится в сообщении ISW.
Глава Кремля даже готов терпеть незначительную критику от блогеров, которых считает лояльными, чтобы продолжать бросать на войну против Украины все больше ресурсов.
"Останутся ли блогеры верными Путину и военным усилиям, если российская армия будет продолжать терпеть неудачи? Как отреагирует Путин, если они этого не сделают? Эти вопросы могут стать важными, поскольку Путин усилит свои требования к населению, чтобы обеспечить пушечное мясо для дальнейшей поддержки боевых действий", – приходят к выводу военные эксперты.
Они отмечают, что Путин даже повысил некоторых известных авторов с большим количеством подписчиков, предложив им официальные должности во власти.
"Популярность блогеров, вероятно, является прямым результатом неспособности Кремля установить эффективное присутствие в Telegram, что следует из общей неспособности Путина подготовить население РФ к длительной войне", – предполагают аналитики.