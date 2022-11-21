Путин начал поддерживать российских блогеров из-за недоверия населения официальным сводкам Кремля – Институт исследования войны

В связи с этим президент РФ Владимир Путин усилил поддержку военных корреспондентов и блогеров, сообщающих о событиях на фронте. По данным института, на этой теме специализируются около 500 "независимых" российских авторов. Большинство из них тесно связаны с известными националистическими идеологами РФ и имеют тесные отношения с действующей армией и ЧВК.

Аналитики считают, что это дало им более авторитетный голос в российском информационном пространстве, чем у минобороны. В связи с этим Путин начал защищать их, несмотря на усиление притеснений и цензуры в РФ.

"Кремль позволил постоянно растущему неформальному сообществу блогеров иметь квазиофициальную, но независимую позицию, несмотря на усиление внутренних репрессий и цензуры", – говорится в сообщении ISW.