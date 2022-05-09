"Путин превратился в жалкого диктатора и параноика". На прокремлевском сайте "Лента.ру" опубликовали около 20 новостей с критикой российской власти

Вскоре после публикации новости были удалены, однако они сохранились в веб-архиве. Среди прочих, были опубликованы новости с такими заголовками: "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", "Россия бросает трупы своих солдат в Украине", "Зеленский оказался круче Путина", "Путин развязал одну из самых кровопролитных войн ХХІ века", "Россия полностью уничтожила Мариуполь" и другие.
"Российские СМИ не могут назвать войну, унесшую десятки тысяч жизней россиян и украинцев, войной. Разрушенные города, убитые мирные граждане и дети, обстрелы жилых зданий, геноцид украинского народа – все это в интерпретации российских медиа под давлением Кремля стало "специальной операцией" и "освобождением", – говорится в одной из публикаций.
В другом материале отмечалось, что ответственность "за данный перформанс" несут руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" "Ленты.ру" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.
Поляков в комментарии "Медузе" подтвердил эту информацию. "Это никакой не "взлом хакеров", это мое и Саши осознанное решение, которое было принято относительно давно, "но реализовать его быстро не получалось. Пока не буду говорить, по каким причинам“, – сказал Поляков.
Он добавил, что они с Мирошниковой уже покинули территорию России.
После начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти фактически ввели в стране военную цензуру, писало "Радио Свобода". Так, 4 марта Государственная дума России приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. Закон предусматривает наказание вплоть до 15 лет тюрьмы.
"Кроме того, были заблокированы сайты множества изданий, среди которых "Медуза", "Медиазона", BBC, Deutsche Welle, "Радио Свобода" и его проекты. Ликвидирована радиостанция "Эхо Москвы", приостановили работу "Дождь", Colta и другие медиа. Россия блокирует также и украинские медиа, среди которых издание "ГОРДОН".
Российским СМИ среди прочего запрещено называть войну против Украины войной, вторжением или нападением, а также распространять информацию, отличную от данных минобороны и генштаба ВС РФ.
В рейтинге организации "Репортеры без границ" Россия заняла 155-ю позицию среди 180 стран. По оценке "Репортеров", официальный информационный дискурс РФ основан "на рассказах об исторических обидах России и теориях заговора".