"Путин превратился в жалкого диктатора и параноика". На прокремлевском сайте "Лента.ру" опубликовали около 20 новостей с критикой российской власти

На "Ленте.ру" утром 9 мая появилось два десятка материалов с критикой Путина Фото: EPA

Вскоре после публикации новости были удалены, однако они сохранились в веб-архиве. Среди прочих, были опубликованы новости с такими заголовками: "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", "Россия бросает трупы своих солдат в Украине", "Зеленский оказался круче Путина", "Путин развязал одну из самых кровопролитных войн ХХІ века", "Россия полностью уничтожила Мариуполь" и другие.

"Российские СМИ не могут назвать войну, унесшую десятки тысяч жизней россиян и украинцев, войной. Разрушенные города, убитые мирные граждане и дети, обстрелы жилых зданий, геноцид украинского народа – все это в интерпретации российских медиа под давлением Кремля стало "специальной операцией" и "освобождением", – говорится в одной из публикаций.

В другом материале отмечалось, что ответственность "за данный перформанс" несут руководитель отделов "Экономика" и "Среда обитания" "Ленты.ру" Егор Поляков и редактор этих отделов Александра Мирошникова.

Поляков в комментарии "Медузе" подтвердил эту информацию. "Это никакой не "взлом хакеров", это мое и Саши осознанное решение, которое было принято относительно давно, "но реализовать его быстро не получалось. Пока не буду говорить, по каким причинам“, – сказал Поляков.

Он добавил, что они с Мирошниковой уже покинули территорию России.

Скриншот: lenta.ru