"Разнес на молекулы". Экс-нардеп показал видео, как дрон-камикадзе уничтожил блиндаж россиян

Фирсов: Люди должны видеть наши успехи, хотя и локальные Фото: Егор Фирсов / Facebook

Фирсов рассказал, что после работы на дронах-камикадзе военные тратят время, чтобы сделать качественный видеоматериал.

"Другие подразделения в ВСУ должны вдохновляться и осваивать новейший вид оружия, а люди должны видеть наши успехи, хотя и локальные. Мне приятно, когда показываю знакомым наши старые видео и люди отвечают: "О! Я это видел. Так это сделали вы?" – написал экс-депутат.

По словам Фирсова, на видео покровский 109-й батальон уничтожил дроном-камикадзе вражеский блиндаж с антидроновым ружьем.

"Он мешал нам делать аэроразведку. На видео эпический взрыв, который разнес на молекулы враждебную позицию вместе с орками", – написал он.