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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Разнес на молекулы". Экс-нардеп показал видео, как дрон-камикадзе уничтожил блиндаж россиян

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Фирсов: Люди должны видеть наши успехи, хотя и локальные
Фирсов: Люди должны видеть наши успехи, хотя и локальные
Фото: Егор Фирсов / Facebook

Бывший народный депутат, военнослужащий ВСУ Егор Фирсов показал в Telegram 21 июля видео уничтожения блиндажа оккупантов при помощи украинского дрона.

Фирсов рассказал, что после работы на дронах-камикадзе военные тратят время, чтобы сделать качественный видеоматериал.

"Другие подразделения в ВСУ должны вдохновляться и осваивать новейший вид оружия, а люди должны видеть наши успехи, хотя и локальные. Мне приятно, когда показываю знакомым наши старые видео и люди отвечают: "О! Я это видел. Так это сделали вы?" – написал экс-депутат.

По словам Фирсова, на видео покровский 109-й батальон уничтожил дроном-камикадзе вражеский блиндаж с антидроновым ружьем.

"Он мешал нам делать аэроразведку. На видео эпический взрыв, который разнес на молекулы враждебную позицию вместе с орками", – написал он.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Егор Фирсов, беспилотники, видео, война России против Украины, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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