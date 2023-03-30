Резников показал бронемашины Strykers и Cougars, переданные США

"Strykers и Cougars теперь в искусных руках Десантно-штурмовых войск. Взял их на тест-драйв. Рад, что лучшие солдаты мира получают лучшую технику от наших партнеров", — написал министр.
Он поблагодарил президента США Джо Байдена, министра обороны США Ллойда Остина и всех американцев.
* Strykers & Cougars are now in the capable hands of * Air Assault Forces.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 30, 2023
Took them for a test drive. I’m glad that the best soldiers in the world are getting the best vehicles from our partners.
They will bring us closer to victory.
Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/AawMwbAkqm
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
О новом, 34-м пакете помощи Украине, которую США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона, Вашингтон объявил 20 марта. Кроме катеров, в него вошел ряд боеприпасов, в том числе снаряды к HIMARS.
По данным Пентагона, в общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $32,5 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе около $32,2 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.