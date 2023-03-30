Резников показал бронемашины Strykers и Cougars, переданные США

"Strykers и Cougars теперь в искусных руках Десантно-штурмовых войск. Взял их на тест-драйв. Рад, что лучшие солдаты мира получают лучшую технику от наших партнеров", — написал министр.

Он поблагодарил президента США Джо Байдена, министра обороны США Ллойда Остина и всех американцев.

* Strykers & Cougars are now in the capable hands of * Air Assault Forces.

Took them for a test drive. I’m glad that the best soldiers in the world are getting the best vehicles from our partners.

They will bring us closer to victory.

Thank you to @POTUS @SecDef & all Americans. pic.twitter.com/AawMwbAkqm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 30, 2023