Резников в День памяти павших защитников: Не Украина эту войну начала, но Украина ее завершит. Победой

Резников: Тысячи смертей с 2014 года. Тысячи личных трагедий. Лучшие сыновья и дочери Украины продолжают борьбу ценой жизней Фото: kmu.gov.ua

"Герои не умирают! Они навсегда остаются в наших сердцах и в памяти. И хотя война началась 20 февраля 2014 года – с захвата Россией Крымского полуострова – первые жертвы режима, пророссийского режима в Украине, положили свои жизни за выбор быть свободными в январе 2014-го", – написал министр.

Он подчеркнул, что украинцы ежедневно чтят память героев, которые до последнего стояли на защите независимости государства.

"Тысячи смертей с 2014 года. Тысячи личных трагедий. Иловайск, донецкий и луганский аэропорты, Дебальцево, Саур-Могила, Зеленополье… С 24 февраля 2022 года кровавый агрессор "повторил" свои преступления Мариуполем, Бучей, Харьковом и тысячами других городов и сел нашей страны", – написал Резников.

Он отметил, что борьба продолжается.

"Лучшие сыновья и дочери Украины продолжают ее ценой жизней. Я склоняю голову перед близкими и родными каждого защитника и защитницы, с почетом к каждому нашему герою, ведь никакие слова не смогут унять эту боль потери. Не Украина эту войну начала, но Украина ее завершит. Победой", – подчеркнул министр.

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