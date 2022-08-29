Резников в День памяти павших защитников: Не Украина эту войну начала, но Украина ее завершит. Победой

"Герои не умирают! Они навсегда остаются в наших сердцах и в памяти. И хотя война началась 20 февраля 2014 года – с захвата Россией Крымского полуострова – первые жертвы режима, пророссийского режима в Украине, положили свои жизни за выбор быть свободными в январе 2014-го", – написал министр.
Он подчеркнул, что украинцы ежедневно чтят память героев, которые до последнего стояли на защите независимости государства.
"Тысячи смертей с 2014 года. Тысячи личных трагедий. Иловайск, донецкий и луганский аэропорты, Дебальцево, Саур-Могила, Зеленополье… С 24 февраля 2022 года кровавый агрессор "повторил" свои преступления Мариуполем, Бучей, Харьковом и тысячами других городов и сел нашей страны", – написал Резников.
Он отметил, что борьба продолжается.
"Лучшие сыновья и дочери Украины продолжают ее ценой жизней. Я склоняю голову перед близкими и родными каждого защитника и защитницы, с почетом к каждому нашему герою, ведь никакие слова не смогут унять эту боль потери. Не Украина эту войну начала, но Украина ее завершит. Победой", – подчеркнул министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
День памяти павших защитников Украины был учрежден в 2019 году. Его отмечают ежегодно 29 августа.
29 августа 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что независимость и победа, "которая обязательно будет", станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал, что ни одна жертва украинцев в войне против России не станет напрасной – Украина будет продолжать борьбу до победы.