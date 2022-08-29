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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников в День памяти павших защитников: Не Украина эту войну начала, но Украина ее завершит. Победой

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Резников: Тысячи смертей с 2014 года. Тысячи личных трагедий. Лучшие сыновья и дочери Украины продолжают борьбу ценой жизней
Резников: Тысячи смертей с 2014 года. Тысячи личных трагедий. Лучшие сыновья и дочери Украины продолжают борьбу ценой жизней
Фото: kmu.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников 29 августа, в День памяти защитников Украины, напомнил, что война с Россией, принесшая тысячи трагедий, началась зимой 2014 года. Сообщение он опубликовал в Facebook.

"Герои не умирают! Они навсегда остаются в наших сердцах и в памяти. И хотя война началась 20 февраля 2014 года – с захвата Россией Крымского полуострова – первые жертвы режима, пророссийского режима в Украине, положили свои жизни за выбор быть свободными в январе 2014-го", – написал министр.

Он подчеркнул, что украинцы ежедневно чтят память героев, которые до последнего стояли на защите независимости государства.

"Тысячи смертей с 2014 года. Тысячи личных трагедий. Иловайск, донецкий и луганский аэропорты, Дебальцево, Саур-Могила, Зеленополье… С 24 февраля 2022 года кровавый агрессор "повторил" свои преступления Мариуполем, Бучей, Харьковом и тысячами других городов и сел нашей страны", – написал Резников.

Он отметил, что борьба продолжается.

"Лучшие сыновья и дочери Украины продолжают ее ценой жизней. Я склоняю голову перед близкими и родными каждого защитника и защитницы, с почетом к каждому нашему герою, ведь никакие слова не смогут унять эту боль потери. Не Украина эту войну начала, но Украина ее завершит. Победой", – подчеркнул министр.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02BQAw6tYxCVksixRm7osmm1YkLgwpMhqG6c88RZFCM2ARokAKnt83wkbd391mhENxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

День памяти павших защитников Украины был учрежден в 2019 году. Его отмечают ежегодно 29 августа.

29 августа 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что независимость и победа, "которая обязательно будет", станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал, что ни одна жертва украинцев в войне против России не станет напрасной – Украина будет продолжать борьбу до победы.

Теги: Алексей Резников, украинский военный, жертвы, ВСУ, война России против Украины, погибшие
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