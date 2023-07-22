РФ атаковала беспилотниками Кировоградскую область — ОВА

"Сегодня ночью российский агрессор вновь атаковал Кировоградскую область дронами. Работала ПВО", – написал он, добавив, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Утром Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки силы обороны уничтожили 11 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.