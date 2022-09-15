"РФ никуда не денется и мы будем жить с ощущением опасности десятки лет". Шмыгаль анонсировал переход Украины на израильскую модель безопасности

"Страна и общество сейчас понимают, что во время войны безопасность стала ключевым фактором для всего: для отопительного сезона, для учебного года, для существования, работы, бизнеса. И безусловно, после завершения этой войны – я уверен, что несмотря на все обнадеживающие наши ожидания, безопасность станет для нашего общества приоритетом номер один. Это и армия, и безопасность в целом, как безопасность жизнедеятельности. Начиная от школ, больниц, мест массового скопления, торговые центры должны быть обеспечены соответствующими механизмами. Чтобы долго не объяснять – модель Израиля, когда на входе в каждое помещение, где скапливаются люди, есть охрана, у некоторых есть рамки, которые не позволяют проносить оружие. Все это нас ждет", – заявил он.

По словам премьера, правительство работает над этой концепцией. Как говорит Шмыгаль, в ней, вероятно, будут сочетаться политика безопасности (модель Израиля) и новая политика в отношении ветеранов войны.

"У нас будет от 500 тыс. до более 1 млн ветеранов, которые прошли военные действия, имеют соответствующие навыки. Это может быть местом их будущей работы, где они будут продолжать обеспечивать безопасность нашего общества. Это и нормы для строительства. В жилых домах, в общественных зданиях – все мы понимаем, что убежища должны быть. Это жизненная необходимость. Россия как наш сосед никуда не денется, и будущие десятки лет мы будем жить с ощущением опасности с их стороны, которая никуда не денется от нашего соседа", – добавил Шмыгаль.