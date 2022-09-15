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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"РФ никуда не денется и мы будем жить с ощущением опасности десятки лет". Шмыгаль анонсировал переход Украины на израильскую модель безопасности

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По словам Шмыгаля, новая политика безопасности будет способствовать трудоустройству и самореализации ветеранов
По словам Шмыгаля, новая политика безопасности будет способствовать трудоустройству и самореализации ветеранов
Фото: kmu.gov.ua

Украинская философия безопасности меняется в связи с войной, которую против страны ведет России, и еще изменится в будущем. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве 14 сентября, трансляция велась на канале правительства в YouTube.

"Страна и общество сейчас понимают, что во время войны безопасность стала ключевым фактором для всего: для отопительного сезона, для учебного года, для существования, работы, бизнеса. И безусловно, после завершения этой войны – я уверен, что несмотря на все обнадеживающие наши ожидания, безопасность станет для нашего общества приоритетом номер один. Это и армия, и безопасность в целом, как безопасность жизнедеятельности. Начиная от школ, больниц, мест массового скопления, торговые центры должны быть обеспечены соответствующими механизмами. Чтобы долго не объяснять – модель Израиля, когда на входе в каждое помещение, где скапливаются люди, есть охрана, у некоторых есть рамки, которые не позволяют проносить оружие. Все это нас ждет", – заявил он. 

По словам премьера, правительство работает над этой концепцией. Как говорит Шмыгаль, в ней, вероятно, будут сочетаться политика безопасности (модель Израиля) и новая политика в отношении ветеранов войны. 

"У нас будет от 500 тыс. до более 1 млн ветеранов, которые прошли военные действия, имеют соответствующие навыки. Это может быть местом их будущей работы, где они будут продолжать обеспечивать безопасность нашего общества. Это и нормы для строительства. В жилых домах, в общественных зданиях – все мы понимаем, что убежища должны быть. Это жизненная необходимость. Россия как наш сосед никуда не денется, и будущие десятки лет мы будем жить с ощущением опасности с их стороны, которая никуда не денется от нашего соседа", – добавил Шмыгаль.

Контекст:

О том, что после завершения войны в государственной политике Украины одним из приоритетных направлений будет безопасность государства, говорил также президент Украины Владимир Зеленский. 

"Мы не можем говорить просто о Швейцарии будущего. Наверное, таким наше государство сможет быть через какое-то длительное-длительное время. Но то, что мы точно станем большим Израилем со своим лицом, то, что мы не будем удивляться тому, что у нас во всех институциях, супермаркетах, кинотеатрах будут представители Вооруженных сил или Нацгвардии, будут стоять люди с оружием, – я уверен. [...] Государство будет таким, каким его сделала РФ", – сказал он 6 апреля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Израиль, ветераны, безопасность, Денис Шмыгаль
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