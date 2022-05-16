Мариупольцам обещают компенсацию, если они письменно обвинят в убийствах и разрушениях украинских бойцов – советник мэра

По информации представителей украинской разведки, в оккупированном Мариуполе с начала войны погибли около 25 тыс. местных жителей Фото: EPA

Оставшихся в городе жителей заставляют писать заявления на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи.

"За жилье – 500 тыс. рублей (около $6 тыс.), за погибшего члена семьи – 3 млн. рублей (около $33 тыс.)", – говорится в сообщении.

По информации советника мэра, регистрацию заявлений проводят в помещении одной из школ. В заявлении нужно обязательно отметить, что имущество "было уничтожено украинскими военными", а близкие "убиты украинской армией". Без указания такой причины оккупанты сообщают, что выплат не будет.

Андрущенко констатирует, что жители блокадного Мариуполя находятся под психологическим давлением и в информационном вакууме, поэтому многие подают заявления с указанной формулировкой, в надежде получить деньги.

Советник мэра предполагает, что РФ таким образом готовит для пропаганды "подлинные письменные свидетельства о зверствах украинской армии". Вероятно, их будут использовать российские СМИ и находящиеся под влиянием Кремля каналы на территории ЕС.