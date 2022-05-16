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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мариупольцам обещают компенсацию, если они письменно обвинят в убийствах и разрушениях украинских бойцов – советник мэра

По информации представителей украинской разведки, в оккупированном Мариуполе с начала войны погибли около 25 тыс. местных жителей
По информации представителей украинской разведки, в оккупированном Мариуполе с начала войны погибли около 25 тыс. местных жителей
Фото: EPA

Россия в Мариуполе фальсифицирует доказательства, что город был уничтожен украинскими военными. Об этом советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко 16 мая сообщил в Telegram.

Оставшихся в городе жителей заставляют писать заявления на компенсацию за уничтоженное жилье и/или потерю члена семьи. 

"За жилье – 500 тыс. рублей (около $6 тыс.), за погибшего члена семьи – 3 млн. рублей (около $33 тыс.)", – говорится в сообщении.

По информации советника мэра, регистрацию заявлений проводят в помещении одной из школ. В заявлении нужно обязательно отметить, что имущество "было уничтожено украинскими военными", а близкие "убиты украинской армией". Без указания такой причины оккупанты сообщают, что выплат не будет.

Андрущенко констатирует, что жители блокадного Мариуполя находятся под психологическим давлением и в информационном вакууме, поэтому многие подают заявления с указанной формулировкой, в надежде получить деньги.

Советник мэра предполагает, что РФ таким образом готовит для пропаганды "подлинные письменные свидетельства о зверствах украинской армии". Вероятно, их будут использовать российские СМИ и находящиеся под влиянием Кремля каналы на территории ЕС.

Контекст:

Мариуполь – портовый город в Донецкой области на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь шли с 24 февраля, оккупанты не смогли быстро взять город штурмом и сбрасывали на него авиабомбы, вели обстрелы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.

По данным офицера управления разведки Ильи Самойленко на 8 мая, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.

По информации местных властей, еще 100 тыс. жителей Мариуполя ждут эвакуации из города. 

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мариуполь, российская пропаганда, блокада, война России против Украины
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