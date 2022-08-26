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РФ создала 21 фильтрационный лагерь для украинцев в Донецкой области – расследователи Йельского университета

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Россияне создали фильтрационные лагеря, которые нарушают международное гуманитарное право
Россияне создали фильтрационные лагеря, которые нарушают международное гуманитарное право
Фото: EPA (иллюстративное)

С марта 2022 года Россия создала по меньшей мере 21 фильтрационный лагерь для украинцев в Донецкой области. Об этом говорится в докладе исследователей Йельского университета, опубликованном на сайте поддерживаемого Государственным департаментом США проекта Conflict Obseratory.

Исследователи "с высокой степенью вероятности" определили местоположения 21 фильтрационного лагеря, используя информацию из открытых источников и данные дистанционного зондирования, говорится в докладе. Они отметили, что система фильтрации представляет собой целую физическую инфраструктуру: пункты регистрации, места содержания лиц, ожидающих регистрации, следственные изоляторы и тюрьмы.

Как отмечают расследователи, есть свидетельства того, что система была создана за несколько недель до начала вторжения и, вероятно, расширилась после захвата Россией Мариуполя Донецкой области в апреле.

По их информации, российская система фильтрации нарушает многочисленные элементы международного гуманитарного права и "поднимает множество потенциально серьезных проблем с правами человека".

Кроме того, эксперты обнаружили возможные могилы военнопленных, в частности, возможно, из захоронениями пленных из Волновахской исправительной колонии №120 возле Оленовки.

Инфографика: hub.conflictobservatory.org
Инфографика: hub.conflictobservatory.org

Контекст:

Российские оккупанты ввели в каждом городе на временно оккупированных территориях Украины принудительную фильтрацию для местных жителей. Об этом 16 мая сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Граждан Украины допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают", – говорится в сообщении.

Денисова рассказала, что Россия запустила фильтрационные лагеря для украинцев еще до начала широкомасштабного вторжения, но никто не обратил на это внимания.

18 марта основатель издания "ГОРДОН", телеведущий Дмитрий Гордон заявлял, что украинские беженцы, которые выезжают в РФ по гуманитарным коридорам, организованным оккупационными войсками, оказываются в фильтрационных лагерях. 19 марта эту информацию подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

26 мая телеканал CNN писал, что сотни тысяч украинцев прошли через российские фильтрационные лагеря.

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