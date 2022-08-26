РФ создала 21 фильтрационный лагерь для украинцев в Донецкой области – расследователи Йельского университета

Исследователи "с высокой степенью вероятности" определили местоположения 21 фильтрационного лагеря, используя информацию из открытых источников и данные дистанционного зондирования, говорится в докладе. Они отметили, что система фильтрации представляет собой целую физическую инфраструктуру: пункты регистрации, места содержания лиц, ожидающих регистрации, следственные изоляторы и тюрьмы.

Как отмечают расследователи, есть свидетельства того, что система была создана за несколько недель до начала вторжения и, вероятно, расширилась после захвата Россией Мариуполя Донецкой области в апреле.

По их информации, российская система фильтрации нарушает многочисленные элементы международного гуманитарного права и "поднимает множество потенциально серьезных проблем с правами человека".

Кроме того, эксперты обнаружили возможные могилы военнопленных, в частности, возможно, из захоронениями пленных из Волновахской исправительной колонии №120 возле Оленовки.