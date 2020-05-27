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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия должна отказаться от логики войны – миссия Украины в ООН

После гибели на Донбассе украинского военнослужащего миссия Украины в ООН напомнила России о Минских соглашениях и договоренностях в нормандском формате.

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В ООН Россию призвали отказаться от насилия
В ООН Россию призвали отказаться от насилия
Фото: ЕРА

Россия должна отказаться от логики войны, заявила 27 мая в Twitter миссия Украины в ООН.

"Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Прекращение огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованными выводами саммита "Нормандской четверки" в Париже и Минскими соглашениями", – сказано в сообщении.

Украинский военнослужащий погиб 26 мая в Донецкой области в результате стрельбы боевиками из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего в этот день было шесть обстрелов позиций Объединенных сил.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. 

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны текст документа согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле 2019 года.

Теги: Россия, Украина, ООН, Донбасс, боевики, Минские соглашения, нормандский формат, прекращение огня, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, погибшие
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