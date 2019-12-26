"Россия – это всегда смерть". Мэр Херсона ответил на слова Путина об "исконно русских территориях"

Исконные территории России – это "болота под Москвой", подчеркивается в заявлении херсонского городского головы Владимира Миколаенко, которое стало ответом на слова президента РФ Владимира Путина.

Городской голова Херсона Владимир Миколаенко и 33 депутата горсовета 26 декабря ответили на заявление президента России Владимира Путина, который утверждал, что в ходе создания Советского Союза Украине передали "исконно русские территории", и причислил к таким регионам "все Причерноморье".

Об этом информирует пресс-служба Херсонского горсовета.

"Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря. Потому что извращенцы тем и отличаются от нормальных людей: не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность. И им все равно, что эти мечты оборачиваются кошмаром для всех остальных. Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его приспешникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой. Все остальное – это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству", – говорится в заявлении.

"Большое государство" построено на нарушении договоренностей, пренебрежении обещаниями и использовании моментов слабости соседей, подчеркивает Миколаенко.

"Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже. Жизнь человека, судьба личности и сегодня в России дешевле, чем рубль. Именно поэтому они питают иллюзию собственного величия, поливая ее кровью. Россия – это смерть. Неважно, куда она приходит – в Сибирь, на Урал, в Украину или в Сирию. Россия – это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания", – заявил Миколаенко.

Он добавил, что украинское Причерноморье далеко от "московских болот".

"Трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение. Юг Украины этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет", – подытожил мэр Херсона.