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"Россия – это всегда смерть". Мэр Херсона ответил на слова Путина об "исконно русских территориях"

Исконные территории России – это "болота под Москвой", подчеркивается в заявлении херсонского городского головы Владимира Миколаенко, которое стало ответом на слова президента РФ Владимира Путина.

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Заявление мэра поддержали 33 депутата горсовета
Заявление мэра поддержали 33 депутата горсовета
Фото: khersondaily.com

Городской голова Херсона Владимир Миколаенко и 33 депутата горсовета 26 декабря ответили на заявление президента России Владимира Путина, который утверждал, что в ходе создания Советского Союза Украине передали "исконно русские территории", и причислил к таким регионам "все Причерноморье". 

Об этом информирует пресс-служба Херсонского горсовета. 

"Мы два десятилетия закрывали глаза на то, что они называли Крым российским, и зря. Потому что извращенцы тем и отличаются от нормальных людей: не только фантазируют, а воплощают свои мечты в реальность. И им все равно, что эти мечты оборачиваются кошмаром для всех остальных. Мне кажется, мы должны напомнить Путину и всем его приспешникам, что исконные русские территории – это болота под Москвой. Все остальное – это территории, которыми московиты завладели благодаря собственной животной жестокости и коварству", – говорится в заявлении.

"Большое государство" построено на нарушении договоренностей, пренебрежении обещаниями и использовании моментов слабости соседей, подчеркивает Миколаенко. 

"Эта империя стоит на костях. На костях миллионов людей, чьи жизни не значили для московитов ничего. Это кости и наших предков тоже. Жизнь человека, судьба личности и сегодня в России дешевле, чем рубль. Именно поэтому они питают иллюзию собственного величия, поливая ее кровью. Россия – это смерть. Неважно, куда она приходит – в Сибирь, на Урал, в Украину или в Сирию. Россия – это всегда смерть, унижения, голод, вонь, невежество и страдания", – заявил Миколаенко. 

Он добавил, что украинское Причерноморье далеко от "московских болот". 

"Трудно представить себе, как Путину могло прийти в голову, что Россия имеет к нам какое-то отношение. Юг Украины этнически, ментально, географически, культурно украинский. Всегда был украинским и всегда будет", – подытожил мэр Херсона. 

Путин 19 декабря заявил, что во время создания Советского Союза Украине были переданы "исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения". "Все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине", – сказал Путин. По его словам, это "наследие государственного строительства" лидера большевиков Владимира Ленина.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Херсон, Владимир Миколаенко
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