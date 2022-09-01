"Россия хочет, чтобы мир совершил три ошибки". Зеленский обратился к участникам Венецианского кинофестиваля

"Я ценю возможность обратиться сегодня к вам и рассказать нашу историю. Об Украине, ее народе и войне, которую Россия ведет против нас 189 дней. История – вне конкурса и вне человечности и здравого смысла. Драма, основанная на реальных событиях. Воплощенная в жизнь реальными извергами, убийцами, палачами, террористами. Трагедия не в сопровождении гениальной музыки Морриконе, а гадких частей и звуков взрывов, выстрелов, сирен воздушной тревоги. Хоррор продолжительностью не 120 минут, а 189 дней", – сказал Зеленский.

По его словам, Россия пытается убедить всех, что Европа и мир устали от войны в Украине.

"Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир совершил три драматические ошибки: привык к войне, смирился с войной, забыл о войне. Этот замысел никогда не должен претвориться в жизнь", – подчеркнул президент.

Во время речи Зеленского на экране включили титры с именами украинских детей, погибших за полгода полномасштабной войны. Он отметил, что каждый раз, когда кто-то говорит об усталости от Украины, нужно вспомнить эти титры, потому что "устать от Украины – означает отмахнуться от этих имен".

"Я хочу, чтобы каждая страна в мире, каждый народ, каждый институт и сообщество имели четкое представление о том, что переживает сейчас Украина, на максимально понятном языке. Для вас таков язык кино. Но вы не увидите дальше жуткие кадры: взрывы, выстрелы, разрушения, дым, боль и слезы. Вы увидите, что большинство обычно не видит. Неотъемлемая часть каждого фильма, на которую далеко не каждый обращает внимание. Важны имена, которые идут в забвение и неизвестность, потому что в момент, когда они появляются на экране, большинство зрителей делает две вещи: встает и уходит. Знаю, что первое сегодня – важно. Второе – невозможно", – заявил он.

Американское издание Variety назвало этот фрагмент выступления украинского президента "мучительно кинематографическим".