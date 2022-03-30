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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не должна иметь права вето на ввод миротворцев в Чернобыль – экс-глава минобороны Эстонии

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Чернобыльская АЭС захвачена российскими оккупантами
Чернобыльская АЭС захвачена российскими оккупантами
Фото: depositphotos.com

Бывший министр обороны Эстонии Свен Миксер в комментарии "Українським новинам" 29 марта заявил о поддержке инициативы Украины по демилитаризации Чернобыльской зоны отчуждения и вводу миротворческого контингента на территорию ЧАЭС.

5 марта, после захвата российскими оккупантами Чернобыльской и Запорожской АЭС, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС. 28 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина требует от Совета безопасности ООН "немедленно принять меры" по демилитаризации зоны отчуждения и введению туда специальной миссии ООН "для устранения риска повторения Чернобыльской аварии в результате действий российских оккупационных войск", пишет "Интерфакс-Украина"

"Сегодня важно, чтобы ни действующие, ни остановленные атомные станции по типу Чернобыля не стали источниками новой ядерной катастрофы, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу. Мы должны обеспечить и гарантировать безопасность в Чернобыле, я поддерживаю инициативу Ирины Верещук и другие украинские инициативы в отношении нейтрализации опасности в Чернобыле. Я не доверяю россиянам, что они не сделают ничего плохого там, международное сообщество должно иметь возможность мониторить ситуацию там", – прокомментировал Миксер. 

Он назвал хорошим инструментом ввод миротворцев, но выразил сомнения, что оккупанты согласятся на это. 

"Есть сомнения, что оккупанты пойдут на это, думаю, это будет непросто, но я очень поддерживаю эту инициативу. Это неправильно – что Россия имеет право вето в конфликтах, в которых она принимает непосредственное участие, мы уже видели деструктивное применение этого инструмента ранее, и думаю, увидим в будущем еще. Я считаю, что Россия не должна иметь право вето по любому из конфликтов, в которых участвует, в частности по вопросу ввода миротворцев ООН в Чернобыль", – добавил экс-глава минобороны Эстонии. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина вместе с партнерами работает над устранением России из МАГАТЭ. По данным главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, россияне составляют третью часть агентства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Эстония, Чернобыльская АЭС, ЧАЭС, Чернобыль, война России против Украины, Свен Миксер
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