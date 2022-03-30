Россия не должна иметь права вето на ввод миротворцев в Чернобыль – экс-глава минобороны Эстонии

5 марта, после захвата российскими оккупантами Чернобыльской и Запорожской АЭС, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывал ЕС и МАГАТЭ направить миротворческие группы на все украинские АЭС. 28 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина требует от Совета безопасности ООН "немедленно принять меры" по демилитаризации зоны отчуждения и введению туда специальной миссии ООН "для устранения риска повторения Чернобыльской аварии в результате действий российских оккупационных войск", пишет "Интерфакс-Украина".

"Сегодня важно, чтобы ни действующие, ни остановленные атомные станции по типу Чернобыля не стали источниками новой ядерной катастрофы, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу. Мы должны обеспечить и гарантировать безопасность в Чернобыле, я поддерживаю инициативу Ирины Верещук и другие украинские инициативы в отношении нейтрализации опасности в Чернобыле. Я не доверяю россиянам, что они не сделают ничего плохого там, международное сообщество должно иметь возможность мониторить ситуацию там", – прокомментировал Миксер.

Он назвал хорошим инструментом ввод миротворцев, но выразил сомнения, что оккупанты согласятся на это.

"Есть сомнения, что оккупанты пойдут на это, думаю, это будет непросто, но я очень поддерживаю эту инициативу. Это неправильно – что Россия имеет право вето в конфликтах, в которых она принимает непосредственное участие, мы уже видели деструктивное применение этого инструмента ранее, и думаю, увидим в будущем еще. Я считаю, что Россия не должна иметь право вето по любому из конфликтов, в которых участвует, в частности по вопросу ввода миротворцев ООН в Чернобыль", – добавил экс-глава минобороны Эстонии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)