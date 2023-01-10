Россия не считает своих людей. Этому можно противопоставить только новый уровень военной техники, которую Украина может получить от партнеров – Зеленский

Зеленский рассказал, что после визита в США он провел около 30 переговоров с партнерами, в том числе 10 января – четыре.

"Проинформировал их о ситуации на поле боя – о тяжелой ситуации на Донбассе, о постоянных российских штурмах и том факте, что Россия не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед какой-либо преступной активностью. Этому можно – и нужно! – противопоставить только новый уровень современной военной техники, которую может получить Украина от партнеров", – рассказал он.

Зеленский поблагодарил "всех лидеров, которые нам помогают, за понимание, что именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки"

"Свободный мир имеет все необходимое, чтобы остановить российскую агрессию и привести государство-террориста к историческому поражению. И это важно не только для нас. Это важно для глобальной демократии, для всех, кто ценит свободу. Тем более это важно сейчас, когда Россия еще и собирает силы для очередной эскалации. Вместе с партнерами должны сделать – и делаем! – все, чтобы уже сейчас хозяевам России стало понятно: ни их эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным при всех и всем, кого и что Россия будет пытаться бросить в бой", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)