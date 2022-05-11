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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне считают себя старшим братом, это их подставило, сейчас у них появились продуманные решения – Маляр

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Маляр: Есть часть регионов, где они пытаются с нами играть в шахматы, где они уже пытаются рассчитывать, а что мы дальше сделаем
Маляр: Есть часть регионов, где они пытаются с нами играть в шахматы, где они уже пытаются рассчитывать, а что мы дальше сделаем
Фото: Ганна Маляр / Facebook

В начале войны Россия была убеждена в своем значительном преимуществе над украинской армией и в вооружении, и в количестве личного состава, но это убеждение привело к неудачам РФ. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью, опубликованном 11 мая в издании LB.ua.

"У них всегда было внутреннее чувство преимущества, и это их фактически подставило. Поскольку они считают себя старшим братом, они были убеждены, что в них все должно быть лучше, сильнее, быстрее. А мы тем временем закалялись в сражениях с ними и тренировали наши Вооруженные силы. Они рассчитывали на количество, кроме того, на элитные отряды, направленные на Киевскую область, и на оружие. Все-таки у них количество личного состава и количество оружия значительно превосходит, и именно на это они делали ставку", – отметила Маляр.

По словам заместителя министра обороны, сейчас оккупанты меняют свою стратегию.

"Вы помните, что у нас был определенный период, его даже называли каким-то затишьем, когда якобы интенсивность боев немного спадала. Они брали паузу, поскольку им нужно было восстановить личный состав из-за огромных потерь в самом начале, им нужно было восстановить технику, перегруппироваться. Но вместе с тем они использовали это время для того, чтобы изменить свои стратегии и подстроиться под нас. Они проанализировали, как мы это делаем, за счет чего у нас возникло неожиданное преимущество, и начали выискивать наши слабые места", – сообщила Маляр.

Она рассказала, что по состоянию на сегодняшний день Россия применяет две тактики в Украине.

"Сейчас мы видим фактически две разные тактики. Первая – как в Мариуполе, они просто бомбят, и все. Там нельзя ни о какой тактике говорить. А есть часть регионов, где они пытаются с нами играть в шахматы, где они уже пытаются рассчитывать, а что мы дальше сделаем, а каким будет следующий ход. Видно, что у них появились продуманные решения, которых не было в начале", – рассказала заместитель министра обороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны, вблизи оккупированного Крыма.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в войне против Украины по состоянию на 11 мая достигли более 26 тыс. военных.

Издание Economist назвало причины провалов армии РФ – неспособность многочисленных российских подразделений к современным общевойсковым боевым действиям, низкий боевой дух среди военных, плохое материально-техническое обеспечение.

Теги: Россия, Украина, война, военные, вооружение, ВСУ, Анна Маляр, война России против Украины
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