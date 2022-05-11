Россияне считают себя старшим братом, это их подставило, сейчас у них появились продуманные решения – Маляр

Маляр: Есть часть регионов, где они пытаются с нами играть в шахматы, где они уже пытаются рассчитывать, а что мы дальше сделаем Фото: Ганна Маляр / Facebook

"У них всегда было внутреннее чувство преимущества, и это их фактически подставило. Поскольку они считают себя старшим братом, они были убеждены, что в них все должно быть лучше, сильнее, быстрее. А мы тем временем закалялись в сражениях с ними и тренировали наши Вооруженные силы. Они рассчитывали на количество, кроме того, на элитные отряды, направленные на Киевскую область, и на оружие. Все-таки у них количество личного состава и количество оружия значительно превосходит, и именно на это они делали ставку", – отметила Маляр.

По словам заместителя министра обороны, сейчас оккупанты меняют свою стратегию.

"Вы помните, что у нас был определенный период, его даже называли каким-то затишьем, когда якобы интенсивность боев немного спадала. Они брали паузу, поскольку им нужно было восстановить личный состав из-за огромных потерь в самом начале, им нужно было восстановить технику, перегруппироваться. Но вместе с тем они использовали это время для того, чтобы изменить свои стратегии и подстроиться под нас. Они проанализировали, как мы это делаем, за счет чего у нас возникло неожиданное преимущество, и начали выискивать наши слабые места", – сообщила Маляр.

Она рассказала, что по состоянию на сегодняшний день Россия применяет две тактики в Украине.

"Сейчас мы видим фактически две разные тактики. Первая – как в Мариуполе, они просто бомбят, и все. Там нельзя ни о какой тактике говорить. А есть часть регионов, где они пытаются с нами играть в шахматы, где они уже пытаются рассчитывать, а что мы дальше сделаем, а каким будет следующий ход. Видно, что у них появились продуманные решения, которых не было в начале", – рассказала заместитель министра обороны.

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