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ВОЙНА В УКРАИНЕ

The Economist объяснил, почему РФ теряет в Украине так много генералов

Многочисленные российские подразделения показали себя неспособными к современным общевойсковым боевым действиям
Многочисленные российские подразделения показали себя неспособными к современным общевойсковым боевым действиям
Фото: ua.depositphotos.com

Российская армия теряет в Украине примерно столько генералов, сколько терял Советский Союз во Второй мировой войне. Об этом 23 апреля сообщило издание The Economist.

Издание назвало ряд причин, по которым высшее командования РФ несет такие значительные потери.

The Economist, в частности, привел потери США и Советского Союза в разных войнах. Сообщается, что, например, во время 20-летней войны во Вьетнаме Америка потеряла девять генералов. За последние два десятилетия войны в Афганистане и Ираке погиб всего один американский генерал.  Во время оккупации Афганистана в 1979–1989 годах Советский Союз потерял не более шести генералов за первые шесть месяцев войны, отмечает издание.

Также The Economist приводит данные из книги Александра Маслова "Падшие советские генералы", согласно которым во время Второй мировой войны в боях погибло около 235 советских генералов. В самый трудный период войны тогда в среднем погибало около шести генералов в месяц. Это такие же потери, которые несет российская армия сегодня, отмечает издание. 

Одной из причин высокого уровня смертности среди высшего командования РФ называется провал Россией многих своих достижений, особенно на севере Украины.

Многочисленные российские подразделения показали себя неспособными к современным общевойсковым боевым действиям. Среди промахов армии РФ издание называет движение танков без артиллерийской поддержки, низкий боевой дух среди военных, плохое материально-техническое обеспечение. Все это заставило российских генералов "замарать сапоги", то есть принять непосредственное участие в боевых действиях, подчеркивает The Economist.

Отмечается, что высшие офицеры, обычно командующие дивизиями и корпусами, должны находиться в крупных штабах, которые, как правило, расположены вне досягаемости артиллерии и ракет и, следовательно, находятся на большем расстоянии от линии фронта. Таким образом, генералы находятся в более безопасном положении, чего нет в российской армии.

С одной стороны, хороший командир должен чувствовать фронт, однако проблема может заключаться в том, что у руководства российской армии плохая защита, анализирует издание.

Сообщается, что войска РФ имеют современные зашифрованные радиостанции "Азарт", но их слишком мало. Поэтому российские солдаты прибегают к незашифрованному радио и обычным мобильным телефонам. Эти сообщения могут быть не только перехвачены, но и их источник также может быть обнаружен с помощью радиоэлектронной борьбы или киберсредств.

Некоторые инсайдеры, по данным издания,  предполагают, что западные спецслужбы и вооруженные силы могут помогать Украине в обнаружении российских войск. Официальных комментариев со стороны Запада по этой теме нет.

Утрата стольких генералов позорит российскую армию, олицетворяя ее тактические неудачи в первый месяц войны, отмечает The Economist.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В России ежедневно хоронят погибших в Украине военнослужащих. По подсчетам "BBC News Україна", 20% погибших, о которых сообщают российские регионы, – это офицеры.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщал, что подтверждена гибель как минимум 10 российских военнослужащих из числа высшего командного состава: четырех генералов, трех полковников и трех подполковников.

К концу марта украинские власти и СМИ называли семерых погибших российских генералов, подсчитала "Украинская правда": Андрей Суховецкий, Виталий ГерасимовАндрей КолесниковАндрей МордвичевМагомед Тушаев, Олег Митяев и Яков Резанцев. В РФ подтверждали только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.

23 апреля Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило, что ВСУ ликвидировали двух генералов оккупантов, третий был тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован.

Теги: Украина, смерть, война, оккупация, смертность, война России против Украины, военнослужащий, войска, потери России, российские оккупанты
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