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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне устроили "границу" в Запорожской области и не пропускают людей – глава ОВА

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Оккупанты не выпускают людей с захваченной территории Запорожской области
Оккупанты не выпускают людей с захваченной территории Запорожской области
Фото: EPA

Россияне пытаются оборудовать "линию государственной границы" на временно оккупированной территории Запорожской области и практически не выпускают людей на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух в эфире национального телемарафона 4 октября, видео он опубликовал в Telegram.

Старух рассказал, что уже в течение нескольких дней пункт въезда и выезда возле города Васильевка фактически перекрыт. За последние сутки смогло выехать только 43 человека, в том числе 11 детей. В то же время на прошлой неделе выезжало каждый день от 1 тыс. до 2 тыс. людей.

"Сейчас оккупанты пытаются в районе Васильевки оборудовать а-ля "государственную границу", как они считают, со всеми правилами пересечения, которые они там себе придумали. Как следствие – не выпускают мужчин призывного возраста, не выпускают никого. Позавчера только восемь человек выехали окольными путями. А так фактически транзит на оккупированных территориях остановлен в обе стороны", – сказал Старух.

По его словам, оккупанты строят границу, как в Крыму и на Донбассе после оккупации территорий Украины в 2014 году.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска, в частности, захватили часть территории Запорожской области.

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц.

29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Теги: Запорожская область, пропускной режим, война России против Украины, Александр Старух, российские оккупанты
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