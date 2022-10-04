Россияне устроили "границу" в Запорожской области и не пропускают людей – глава ОВА

Старух рассказал, что уже в течение нескольких дней пункт въезда и выезда возле города Васильевка фактически перекрыт. За последние сутки смогло выехать только 43 человека, в том числе 11 детей. В то же время на прошлой неделе выезжало каждый день от 1 тыс. до 2 тыс. людей.

"Сейчас оккупанты пытаются в районе Васильевки оборудовать а-ля "государственную границу", как они считают, со всеми правилами пересечения, которые они там себе придумали. Как следствие – не выпускают мужчин призывного возраста, не выпускают никого. Позавчера только восемь человек выехали окольными путями. А так фактически транзит на оккупированных территориях остановлен в обе стороны", – сказал Старух.

По его словам, оккупанты строят границу, как в Крыму и на Донбассе после оккупации территорий Украины в 2014 году.